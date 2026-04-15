Chefi la cuțite, 15 aprilie 2026. S-au confiscat farfurii, iar verdictul final a fost uluitor. Cine a câștigat al treilea battle

Banda a adus un verdict uluitor după cel de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026. De asemenea, chefii au primit și o pedeapsă pe care nu și-au dorit-o niciodată: confiscarea farfuriilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 22:40 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 22:32

Echipele au avut parte de o probă complexă în cel de-al treilea battle de la Chefi la cuțite. Concurenții au făcut un singur dish, însă au fost nevoiți să țină cont de un detaliu foarte important: să aibă o construcție în farfurie.

Deși au început confruntarea cu mare încredere în forțele proprii și cu speranța că vor câștiga, surprizele mai puțin plăcute nu au întârziat să apară. Avantajele puse în joc de chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner au ridicat gradul de dificultate al probei.

Unii au făcut față presiunii, în timp ce alții au fost la un pas să renunțe. După ce au depus eforturi uriașe pentru a pune toate elementele pe farfurii, concurenții au fost luați prin surprindere de verdictul final al benzii.

Prima farfurie care a revenit în bucătăria show-ului culinar a fost verde. Mare le-a fost surpriză celor din echipa lui chef Alexandru Sautner când au văzut că aceasta este, de fapt, confiscată din cauza faptului că nu s-au încadrat în timp.

De asemenea, și chef Orlando Zaharia a fost „taxat”. Acesta a rămas fără o farfurie în cea de-a treia confruntare: „Nu e corect! Nu-mi venea să cred! A ieșit din freeze după un minut! Mă macină treaba asta!”.

„Acum simte și Orlando ce am simțit și eu, iar asta este bine!”, a zis chef Alexandru Sautner.

„Am muncit bine și nu știm de ce! Sunt fără cuvinte! Nu mai știu ce să zic”, a precizat chef Richard Abou Zaki.

„S-a ales praful! Sângele îl aveam ridicat în cap!”, a mai adăugat un concurent din echipa bordo în așteptarea verdictului.

„Tristețe la noi!”, a zis și un concurent din echipa bej

„Ar fi culmea să câștige Alexandru!”, a punctat chef Orlando Zaharia.

Cine a câștigat cel de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026. La ce gest neașteptat a apelat cuțitul de aur din echipa gri

După o avalanșă de emoții, cei din echipa gri au putut să răsufle ușurați. Aceștia au câștigat și cel de-al treilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026. Jurații au fost luați prin surprindere de ultimele trei farfurii aduse de bandă.

„Doamne, am câștigat iar! Nu-mi vine să cred! (...) Uite că până la urmă am făcut să se întâmple iar o minune!”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia.

„Am luat-o razna efectiv!”, a zis Vladimir de la echipa gri.

Chef Richard Abou Zaki a răbufnit în platou. Nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a dat cu piciorul în coșul de gunoi, după verdictul final al benzii: „Eu sunt fără cuvinte, chiar n-am înțeles!”

„Trei au venit! Chiar m-am luat cu mâinile de cap. Băi, incredibil! Așa ceva nu se poate!”, a dezvăluit Florin din echipa verde.

„Mi-a picat fața! M-a terminat! De trei battle-uri pierdem doar la o farfurie”, a spus chef Alexandru Sautner.

„0 farfurii! Ne-a omorât desertul în seara asta! Ne-a spart, dar 0 farfurii?”, a mai completat chef Ștefan Popescu.

Petrică, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia, a avut o reacție neașteptată față de celelalte echipe după ce a aflat că a câștigat battle-ul. Juratul a ținut să-i atragă atenția că nu este în regulă cum a procedat.

„Reacția nu a fost binevenită. Când câștigi, bucură-te în grădina ta! Nu te duce la alte echipe să bați cu pumnul în masă pentru că este foarte multă frustrare și chiar nu este normal. Nu cred că a fost o reacție necontrolată. El vrea să arate tuturor că este puternic. Este un om care poate deveni periculos din cauza frustrării pe care o strânge!”, a zis chef Orlando Zaharia.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
