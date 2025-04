Chefi la cuțite, 16 aprilie 2025. Ce concurent a părăsit competiția după primul battle și duel individual. Cine a abandonat proba

Primul Battle de la Chefi la cuțite sezonul 15, a început în forță, cu momente pline de tensiune, dar care au avut rezultate foarte bune.

Echipele formate la Chefi la cuțite, sezonul 15, 16 aprilie 2025, au venit în platou și Irina Fodor i-a anunțat că va începe primu Battle al sezonului. Însă surpriza a venit din partea lui chef Ștefan Popescu. Iată ce a făcut!

Cum a decurs primul Battle de la Chefi la cuțite, sezonul 15, ediția din 16 aprilie 2025. Ce s-a întâmplat

Chef Ștefan Popescu le-a pregătit o surpriză de zile mari celorlalți chefi ai sezonului. Și-a folosit prima amuletă și a schimbat un concurent din echipa lui, cu unul din echipa lui Chef Richard. Este vorba despre concurentul Bubu pe care l-a schimbat cu Bogdan Iancu, din echipa celuilalt chef.

Însă acesta nu s-a oprit! Chef Ștefan Popescu a mai avut o amuletă care i-a permis acestuia să fure o amuletă de la alt chef, iar acesta a decis să ia ceva de la chef Orlando Zaharia. Chef Ștefan Popescu a decis să ia amuleta care îi permite să salveze un concurent de la eliminare și să intre direct în echipa lui.

Irina Fodor i-a anunțat care este tema acestei ediții și pentru cine vor găti. A fost vorba despre 15 elemente în farfurie, iar cei care vor mânca vor fi fotbaliștii de la Dinamo.

Concurenții au început să gătească după ce au stabilit meniurile alături de chefi, însă spiritele s-au încins la scurt timp, iar tensiunile au crescut între chef Ștefan Popescu și concurenta Antonia, care nu s-a simțit confortabil atunci când s-a țipat la ea și când i-au fost acordate sfaturi gastronomice de la chef.

„Gata! Am plecat! Eu nu am 14 ani, am 28. Sub presiunea asta nu are cum să fie un rezultat pozitiv”, spune Antonia.

Concurenții și-au continuat treburile în bucătărie, chiar și fără Antonia, care a părăsit competiția. Lucrurile au arătat mai greu de făcut decât și-ar fi putut ei imagina înainte de competiție. „Mai sunt 20 de minute, iar proba i-a sfârșit!”, îi anunță Irina Fodor.

Prezentatoarea Irina Fodor a spus stop la cronometru și echipele au așezat farfuriile pe bandă, iar invitații au început să guste. După mai multe comentarii venite de la fotbaliști cu privire la preparatele pe care le-au avut de mâncat, aceștia au putut lua decizii și au așezat farfuria preferată în dreptul său.

Banda a pornit către bucătăria unde se aflau concurenții și chefii, iar culorile farfuriilor au creat momente de tensiune. Cel mai înalt moment de tensiune a fost atunci când culoarea mov a avut 4 farfurii, culoarea verde doar 2, iar culoarea portocaliu 5, asta însemna că mai urma să mai intre o singură farfurie, care avea să debaraseze situația. Ultima farfurie a fost de culoare mov, iar asta a însemnat faptul că fiecare echipă intră la duel, însă echipa mov și cea portocalie trimit numai jumătate de echipă, pe când ca verde pe toată echipa.

Chefii Orlando Zaharia și Richard trebuie să aleagă câte 3 concurenți din echipele lor pentru a intra la proba individuală.

Chef Orlando a ales să meargă spre prob individuală concurenții: Claudiu, Alina și Andreea. Chef Richard i-a trimis la duel pe Andi, Cornelia și Maria. Tema pe care au primit-o concurenții a fost - Mămăligă.

Iată ce puncte au primit concurenții care s-au aflat la duelul individual:

11 puncte - Noni

11 puncte - Cornelia

16 puncte - Bogdan

16 puncte - Olimpia

12 puncte - Maria Chirilov

16 puncte - Ilinca

11 puncte - Alina

13 puncte - Claudiu (cuțitul de aur)

13 puncte - Andi (cuțitul de aur)

13 puncte - Dragoș (cuțitul de aur)

11 puncte - Olivia

7 puncte - Andreea Harley

Andreea a părăsit competiția, după ce a obținut numai 7 puncte. Iată ce a declarat:

„Îmi pare foarte rău, mi-am dezamăgit echipa. Nu a fost să fie! Experiența Chefi la cuțite a fost toul, îmi pare rău că nu pot trăi mai mult din ea!”, spune Andreea, după ce a aflat că va părăsi competiția.

