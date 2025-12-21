Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul nouă. S-au aruncat multe vorbe dure și reproșuri după victorie

Cel de-al nouălea battle a adus încă o victorie pentru una dintre echipe, dar și multă dezamăgire de partea celor care n-au obținut nici măcar o farfurie. Doi chefi au răbufnit și au început să se contrazică.

A noua confruntare din sezonul 16 Chefi la cuțite a adus în fața telespectatorilor noi provocări, momente inedite, dar și emoții puternice care i-au făcut pe concurenți să lupte pentru visul lor mai tare ca niciodată.

S-au aruncat amulete și s-au încălcat multe reguli, aplicându-se pedepse dureroase, dar, la final, o singură echipă a fost desemnată câștigătoare.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a plecat acasă

Cine a câștigat battle-ul nouă din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 21 decembrie 2025

În cel de-al nouălea battle, echipele au luptat din nou pentru a obține cel mai bun punctaj, însă chefii și jurații ediției au fost cei care au decis care sunt farfuriile concurenților care merită să treacă mai departe în competiție.

Echipa verde a pregătit mâncare tradițional românească, echipa galbenă a gătit mâncare reprezentativă Angliei, iar echipa albastră și echipa roșie au urmat preparate din Franța și respectiv, Italia.

Cei care au jurizat farfuriile concurenților au avut o misiune foarte grea pentru că a fost o cursă destul de strânsă, dat fiind că preparatele lor au fost extrem de gustoase, dar, la final, pentru că așa este jocul, medicii au decis cine câștigă marea luptă.

În timp ce echipele conduse de Chef Orlando Zaharia și de Chef Ștefan Popescu nu au obținut nicio farfurie din partea juraților, iar echipa condusă de Chef Alexandru Sautner a primit două farfurii, echipa condusă de Chef Richard Abou Zacki a fost din nou desemnată câștigătoare, având un număr de 6 farfurii pe bandă.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!”

Concurenții s-au bucurat din suflet alături de cel care i-a îndrumat pe tot parcursul sezonului și au fost recunoscători pentru toată experiența.

„Echipa verde, cea mai tare!” a strigat Chef Richard, urcându-se și de această dată pe masă de bucurie.

Au ieșit scântei după ce echipa lui Chef Richard Abou Zacki a câștigat încă un battle. Ce reproșuri și-au aruncat Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner în ediția difuzată pe 21 decembrie 2025

Nu de aceeași bucurie au avut parte și ceilalți chefi și concurenți, deoarece două echipe au rămas fără nicio farfurie în acest battle.

În timp ce Chef Orlando Zaharia a considerat că este nedrept să se afle la egalitate cu echipa condusă de Chef Ștefan Popescu, care, din punctul său de vedere, nu ar fi avut o farfurie atât de reușită, Irina Fodor a ținut să îi menționeze că jurații ediției au lăudat bruscheta lor, chiar dacă a fost foarte simplă.

Și Chef Ștefan Popescu a avut ceva de zis, însă el a făcut referire la echipa condusă de Chef Alexandru Sautner.

„Eu, sincer, mă așteptam să câștige galben (Alex) pentru că farfuria lui era completă, era mult mai bună decât ce a făcut echipa verde. Era mai gustoasă!” a spus el.

Chef Alexandru Sautner a fost dezamăgit de punctajul primit, deoarece nu a considerat că preparatul echipei sale a primit o jurizare corectă.

„Eu consider că sezonul ăsta am fost cel mai sancționat!” a explicat el, făcându-l pe Chef Ștefan Popescu să răbufnească:

„Tu ești cel care nu respectă regulile! Nu te mai... Nu le respecți. Eu da, eu nu pun o mică bucățică într-un blender și gata <<Am pus!>>”

„Vocea adevărului! Bravo Ștefan!” a fost și intervenția lui Chef Richard care și-a luat echipa să sărbătorească.

Întregul moment se află în videoclipul articolului!

Citește și: Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Ultimele 3 ediții din sezonul 16 Chefi la cuțite se văd luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.