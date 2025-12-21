Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul nouă. S-au aruncat multe vorbe dure și reproșuri după victorie

Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul nouă. S-au aruncat multe vorbe dure și reproșuri după victorie

Cel de-al nouălea battle a adus încă o victorie pentru una dintre echipe, dar și multă dezamăgire de partea celor care n-au obținut nici măcar o farfurie. Doi chefi au răbufnit și au început să se contrazică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 20:00 | Actualizat Duminica, 21 Decembrie 2025, 21:58

A noua confruntare din sezonul 16 Chefi la cuțite a adus în fața telespectatorilor noi provocări, momente inedite, dar și emoții puternice care i-au făcut pe concurenți să lupte pentru visul lor mai tare ca niciodată.

S-au aruncat amulete și s-au încălcat multe reguli, aplicându-se pedepse dureroase, dar, la final, o singură echipă a fost desemnată câștigătoare.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a plecat acasă

Cine a câștigat battle-ul nouă din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 21 decembrie 2025

În cel de-al nouălea battle, echipele au luptat din nou pentru a obține cel mai bun punctaj, însă chefii și jurații ediției au fost cei care au decis care sunt farfuriile concurenților care merită să treacă mai departe în competiție.

Echipa verde a pregătit mâncare tradițional românească, echipa galbenă a gătit mâncare reprezentativă Angliei, iar echipa albastră și echipa roșie au urmat preparate din Franța și respectiv, Italia.

Cei care au jurizat farfuriile concurenților au avut o misiune foarte grea pentru că a fost o cursă destul de strânsă, dat fiind că preparatele lor au fost extrem de gustoase, dar, la final, pentru că așa este jocul, medicii au decis cine câștigă marea luptă.

În timp ce echipele conduse de Chef Orlando Zaharia și de Chef Ștefan Popescu nu au obținut nicio farfurie din partea juraților, iar echipa condusă de Chef Alexandru Sautner a primit două farfurii, echipa condusă de Chef Richard Abou Zacki a fost din nou desemnată câștigătoare, având un număr de 6 farfurii pe bandă.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!”

Concurenții s-au bucurat din suflet alături de cel care i-a îndrumat pe tot parcursul sezonului și au fost recunoscători pentru toată experiența.

„Echipa verde, cea mai tare!” a strigat Chef Richard, urcându-se și de această dată pe masă de bucurie.

Au ieșit scântei după ce echipa lui Chef Richard Abou Zacki a câștigat încă un battle. Ce reproșuri și-au aruncat Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner în ediția difuzată pe 21 decembrie 2025

Nu de aceeași bucurie au avut parte și ceilalți chefi și concurenți, deoarece două echipe au rămas fără nicio farfurie în acest battle.

În timp ce Chef Orlando Zaharia a considerat că este nedrept să se afle la egalitate cu echipa condusă de Chef Ștefan Popescu, care, din punctul său de vedere, nu ar fi avut o farfurie atât de reușită, Irina Fodor a ținut să îi menționeze că jurații ediției au lăudat bruscheta lor, chiar dacă a fost foarte simplă.

Și Chef Ștefan Popescu a avut ceva de zis, însă el a făcut referire la echipa condusă de Chef Alexandru Sautner.

„Eu, sincer, mă așteptam să câștige galben (Alex) pentru că farfuria lui era completă, era mult mai bună decât ce a făcut echipa verde. Era mai gustoasă!” a spus el.

Chef Alexandru Sautner a fost dezamăgit de punctajul primit, deoarece nu a considerat că preparatul echipei sale a primit o jurizare corectă.

„Eu consider că sezonul ăsta am fost cel mai sancționat!” a explicat el, făcându-l pe Chef Ștefan Popescu să răbufnească:

„Tu ești cel care nu respectă regulile! Nu te mai... Nu le respecți. Eu da, eu nu pun o mică bucățică într-un blender și gata <<Am pus!>>”

„Vocea adevărului! Bravo Ștefan!” a fost și intervenția lui Chef Richard care și-a luat echipa să sărbătorească.

Întregul moment se află în videoclipul articolului!

Citește și: Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și trei concurenți din echipa lui Chef Orlando Zaharia
+51
Mai multe fotografii

Ultimele 3 ediții din sezonul 16 Chefi la cuțite se văd luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Sancțiuni la penultimul battle, azi, la Chefi la cuțite. Urmează o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță 3 ... Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Trei eliminări și o singură salvare! Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!
Observatornews.ro Insula italiană care îţi oferă 15.000 € dacă te muţi acolo. Există însă şi câteva condiţii Insula italiană care îţi oferă 15.000 € dacă te muţi acolo. Există însă şi câteva condiţii
Antena 3 Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea” Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Citește și
Sancțiuni la penultimul battle, azi, la Chefi la cuțite. Urmează o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță 3 eliminări
Sancțiuni la penultimul battle, azi, la Chefi la cuțite. Urmează o probă individuală dură, la care Irina Fodor...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații
Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cu ce se poate înlocui praful de copt în prăjituri. Idei și alternative care te scot din încurcătură
Cu ce se poate înlocui praful de copt în prăjituri. Idei și alternative care te scot din încurcătură HelloTaste.ro
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
"Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Cum faci mămăligă moldovenească. Rețeta veche
Cum faci mămăligă moldovenească. Rețeta veche HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cârnați de casă moldovenești, după rețeta tradițională. Ingrediente și pașii de urmat pentru un gust desăvârșit
Cârnați de casă moldovenești, după rețeta tradițională. Ingrediente și pașii de urmat pentru un gust... Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x