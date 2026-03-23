Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Anda Maria Disea și Mihaela Căruțașu, detalii emoționante despre misiunea lor! Ce verdict au luat

În ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțițe, Anda Maria Disea și Mihaela Căruțașu i-au impresionat pe jurați cu dezvăluirile făcute. Descoperă ce verdict au primit la final.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 21:57 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 21:57

Anda Maria Disea și Mihaela Căruțașu și-au luat inima în dinți și au decis să vină la Chefi la cuțite sezonul 17 cu două rețetă de desert, în speranța că vor reuși, prin gustul lor, să îi convingă pe Chefi să le dea șansa de a merge mai departe, în bootcamp. Dezvăluirile celor două i-au impresionat pe jurați, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Cu două rețete savuroase și extrem de aspectuoase de desert, cele două concurente au decis să mergă la degustările pe nevăzute. Au trimis prăjiturile la jurizare și au așteptat cu sufletul la gură verdictul.

Apoi, ușile s-au deschis și cele două și-au făcut apariția în platoul emisiunii, în ediția din 23 martie 2026. Anda Maria Disea este manager, iar Mihaela Căruțașu este președinte, ambele lucrând la Asociația „Împreună pentru viitor din Constanța”.

„Avem foarte multe proiecte active, din 2017 continuăm programul Plaje pentru toți, pentru că am identificat copilași, chiar din jurul Constanței, care nu văzuseră niciodată marea! Era un copilaș la un moment dat care spunea: Ce mare este balta asta! De obicei le servim și prânzul și gustări la plecare. Ni s-a întâmplat ca atunci când i-am servit cu o pizza întreagă, o parte din ei să își pună deoparte felii de pizza, mă emoționează foarte tare, să pună deoparte felii de pizza pentru frățiorii lor de acasă. Sau întreabă: Toată pizza aceasta este pentru noi? În topul proiectelor noastre și cel mai important, care are un impact național, este cel prin care am accesibilizat plajele pentr pentru persoanele cu dizabilități,a vem 18 plaje pe tot litoralul. Anul acesta am avut un success mai mare, s-au alăturat mai multe organizații și mai mulți sponsori și am reușit să achiziționăm scaune plutitoare pentru ca cei care folosesc scaunul rulant să poată intra în siguranță în apa mării sau să meargă pe nisip”, au dezvăluit Anda Maria Disea și Mihaela Căruțașu, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au ascultat cu multă admirație poveștile și dezvăluirile celor două concurente.

„Vă mulțumesc că ați venit aici, în felul acestă să conștientizăm toți mai mult faptul că putem depăși orice obstacol prin curaj și că să spunem NU nu ne ajută la nimic”, a spus Richard Abou Zaki.

„Rămânem cu bucuria că lăsăm ceva în urma noastră și pentru comunitatea din care facem parte”, a spus mândră Mihaela Căruțașu, președinte al Asociației „Împreună pentru viitor” din Constanța.

Pentru rețetele lor de plăcintă și cheesecake, cele două au primit fiecare câte două cuțite, dar numeroase cuvinte de laudă și felicitări.

„Felicitări, faceți o treabă extraordinară și mult succes în continuare!”, au zis Chefii, la final.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
