Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Diana Turtoi i-a uluit pe Chefi atunci când a început să cânte! Ce viață de poveste a avut

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au auzit ce voce incredibilă are Diana Turtoi. Reacțiile juraților au fost de-a dreptul savuroase, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce verdict a primit concurenta, la final.

Una dintre cele mai savuroase momente ale ediției din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite a fost cel oferit de Diana Turtoi.

„Consider că muzica are un gust al ei și că mâncarea are o muzică a ei. Cele două se împletesc foarte bine în sufletul meu. Pasiunea pentru gătit vine de la mama, iar pasiunea pentru gătit vine de la tata. Părinții amândoi au voce și ureche muzicală. Tata, mai ales când era marinar, avea și un caiet cu 300 de cântece, și am continuat cu această pasiune, care a devenit meserie și datorită căreia am ajuns în Italia, după aceea. În Italia nu am familie, părinții sunt aici, în România. Prima persoană care mi-a deschis orizontul bucătăriei italiene a fost o vecină, care mi-a devenit ca o bunică. Ea m-a învățat secretele pe care le folosise dânsa în restaurantul pe care l-a avut”, a dezvăluit concurenta, care a a ales să pregătească o rețetă savuroasă pe bază de pește.

„Sper să reușesc să îi încânt pe Chefi cu o rețetă de doradă cu struguri, roșii uscate și muguri de pin tostați, cu quinoa fiartă în supă de pește”, a mai adăugat concurenta, în ediția idn 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Când farfuria a fost gata, aceasta a fost strimisă la degustare. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au degustat atent preparatul și au votat. Apoi, ușile s-au deschis și în platoul emisiunii și-a făcut apariția Diana Turtoi.

„Bucătăria este a doua mea pasiune, prima este muzica. Am studiat pian de la vârsta de 8 ani, apoi am trecut pe canto, sunt mezzosoprano. Am absolvit facultatea de muzică la Constanța”, a dezvăluit concurenta, care apoi l-a lămurit pe Chef Richard Abou Zaki în privința unor termini muzicali.

Acesta a rugat-o apoi pe concurentă să cânte, iar Diana Turtoi a acceptat provocarea, chiar dacă a dezvăluit că are ceva emoții.

Apoi, concurenta a început să cânte și în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17 s-a făcut o liniște adâncă, fiindcă toți au fost luați prin surprindere de încântătoarea voce a concurentei.

„Mamă, mamă piele, de găină! Uite!”, au zis Chefii, uluiți și fascinați peste măsură de vocea concurentei, care a cântat „O sole mio”.

La refren, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia s-au ridicat în picioare, în semn de respect pentru prestația artistică incredibilă a doamnei din platou. Ulterior, aceasta i-a fascinat pe jurați cu dezvăluirile făcute despre anii petrecuți alături de celebra soprană Lucia Stănescu.

S-a lăsat cu numeroase aplauze și generoase cuvinte de laudă. La final, pentru preparatul său, concurenta a primit patru cuțite!

