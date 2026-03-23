Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Diana Turtoi i-a uluit pe Chefi atunci când a început să cânte! Ce viață de poveste a avut

În ediția 10 din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite am putut să o cunoaștem pe Diana Turtoi. Concurenta i-a surprins pe jurați în cel mai neașteptat mod posibil, atunci când a început să cânte.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 22:33 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 22:33

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au auzit ce voce incredibilă are Diana Turtoi. Reacțiile juraților au fost de-a dreptul savuroase, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce verdict a primit concurenta, la final.

Una dintre cele mai savuroase momente ale ediției din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite a fost cel oferit de Diana Turtoi.

„Consider că muzica are un gust al ei și că mâncarea are o muzică a ei. Cele două se împletesc foarte bine în sufletul meu. Pasiunea pentru gătit vine de la mama, iar pasiunea pentru gătit vine de la tata. Părinții amândoi au voce și ureche muzicală. Tata, mai ales când era marinar, avea și un caiet cu 300 de cântece, și am continuat cu această pasiune, care a devenit meserie și datorită căreia am ajuns în Italia, după aceea. În Italia nu am familie, părinții sunt aici, în România. Prima persoană care mi-a deschis orizontul bucătăriei italiene a fost o vecină, care mi-a devenit ca o bunică. Ea m-a învățat secretele pe care le folosise dânsa în restaurantul pe care l-a avut”, a dezvăluit concurenta, care a a ales să pregătească o rețetă savuroasă pe bază de pește.

„Sper să reușesc să îi încânt pe Chefi cu o rețetă de doradă cu struguri, roșii uscate și muguri de pin tostați, cu quinoa fiartă în supă de pește”, a mai adăugat concurenta, în ediția idn 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Când farfuria a fost gata, aceasta a fost strimisă la degustare. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au degustat atent preparatul și au votat. Apoi, ușile s-au deschis și în platoul emisiunii și-a făcut apariția Diana Turtoi.

„Bucătăria este a doua mea pasiune, prima este muzica. Am studiat pian de la vârsta de 8 ani, apoi am trecut pe canto, sunt mezzosoprano. Am absolvit facultatea de muzică la Constanța”, a dezvăluit concurenta, care apoi l-a lămurit pe Chef Richard Abou Zaki în privința unor termini muzicali.

Acesta a rugat-o apoi pe concurentă să cânte, iar Diana Turtoi a acceptat provocarea, chiar dacă a dezvăluit că are ceva emoții.

Apoi, concurenta a început să cânte și în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17 s-a făcut o liniște adâncă, fiindcă toți au fost luați prin surprindere de încântătoarea voce a concurentei.

„Mamă, mamă piele, de găină! Uite!”, au zis Chefii, uluiți și fascinați peste măsură de vocea concurentei, care a cântat „O sole mio”.

La refren, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia s-au ridicat în picioare, în semn de respect pentru prestația artistică incredibilă a doamnei din platou. Ulterior, aceasta i-a fascinat pe jurați cu dezvăluirile făcute despre anii petrecuți alături de celebra soprană Lucia Stănescu.

S-a lăsat cu numeroase aplauze și generoase cuvinte de laudă. La final, pentru preparatul său, concurenta a primit patru cuțite!

colaj foto cu diana turtoi si cu juratii chefi la cutite in editia din 23 martie 2026
Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Anda Maria Disea și Mihaela Căruțașu, detalii emoționante despre misiunea lor! Ce verdi...
AS.ro Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Observatornews.ro Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Antena 3 O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig
Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Imagine de colecție cu chefii Orlando Zaharia și Ștefan Popescu de acum 9 ani. Erau invitați la Chefi la cuțite
Imagine de colecție cu chefii Orlando Zaharia și Ștefan Popescu de acum 9 ani. Erau invitați la Chefi la cuțite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au trecut 15 ani de la premiera seriei îndrăgite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
5 luni de naștere care ATRAG SUCCESUL: Ești născut în ele?
5 luni de naștere care ATRAG SUCCESUL: Ești născut în ele? Jurnalul
Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease
Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
