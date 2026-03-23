Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Cine a câștigat a zecea amuletă din sezonul 17. Marius Niculae a dat verdictul

Antena Căutare
În ediția din 23 martie 2026, Marius Niculae a degustat preparatele juraților și a anunțat cine a câștigat a zecea amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 22:50 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 22:50

Cea de-a zecea ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 23 martie 2026, a adus o probă de gătit destul de dificilă pentru Chef Orlando, Chef Richard, Chef Ștefan și Chef Alexandru. Aceștia s-au întrecut pentru o amuletă pusă la bătaie în premieră de Irina Fodor, iar farfuriile cu piure, carne și sos au fost degustate de nimeni altul decât Marius Niculae! Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat amuleta 10, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul sezonul 17.

De data aceasta, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe jurați atunci când a dezvăluit ce amuletă a pus la bătaie: „Ai puterea să dai freeze oricărui concurent din echipele adverse, oricând vrei tu. El nu va avea voie să vorbească în timpul freeze-ului, adică pe toată durata probei. Freeze-ul durează un minut, dar Chef-ul poate da freeze de câte ori vrea pe durata probei. Nu face nimic și nici nu vorbește”.

Un asemenea avantaj uriaș, ce poate schimba radical deznodământul unui battle, a venit și cu un degustător pe măsură: Marius Niculae.

Acesta a degustat atent cele patru farfurii pregătite de pentru Chef Orlando, Chef Richard, Chef Ștefan și Chef Alexandru, a căror temă a fost carne cu piure și cu sos.

„Bună seara! Mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu aici, pentru că, în afară de mâncare, voi faceți artă și vă apreciez foarte tare”, a dezvăluit invitatul special, un nume cu greutate în lumea fotbalului, care deține mai multe titluri de campion, care a jucat la Sporting Lisabona alături de Ronaldo și care a câștigat Gheata de Aur a Diviziei A.

Astfel, tigaia argintie și cele patru puncte au mers la Chef Ștefan Popescu, a cărui farfurie a fost criticată pentru faptul că rața a fost insuficient gătită:

Trei puncte au mers la carnea de miel făcută de Chef Richard Abou Zaki:

Chef Orlando Zaharia a primit două puncte pentru rețeta sa de mușchi de miel:

Amuleta și cele 5 puncte au mers la Chef Alexandru Sautner, care a ales să pregătească o rețetă pe bază de mușchi de vită:

Așa cum era de așteptat, vestea a adus un val uriaș de bucuri pentru juratul Chefi la cuțite, care a „explodat” la propriu

„E cea mai mișto amuletă pe care am primit-o de când sunt la Chefi la cuțite! Mi-am dorit foarte mult această amuletă de când am auzit că vii aici. Nu am avut o amuletă la care să simt atâta bucurie și atâta plăcere cum e la asta”, a zis Alexandru Sautner, victorios.

„Îmi vine să plâng de nervi”, a fost reacția lui Chef Orlando Zaharia.

colaj foto cu marius niculae si irina fodor la chefi la cutite sezonul 17
+22
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x