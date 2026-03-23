Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Irina Fodor a anunțat o amuletă în premieră! Ce avantaj a pregătit și ce au de gătit Chefii

Sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite a început în forță, cu audiții pline de povești savuroase, preparate surprinzătoare și amulete extrem de periculoase. Totuși, Irina Fodor a fost plină de surprize și a reușit să îi lase fără cuvinte pe Chefi, atunci când a dezvăluit ce amuletă a pregătit, în ediția 10 din data de 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17. Este vorba despre un avantaj introdus în premieră în competiție. Descoperă în rândurile de mai jos ce au avut de gătit Chefii, dar și care este amuleta și invitatul de la degustare.

În ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor s-a întâlnit cu Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner în bucătărie pentru a dezvălui ce surprize aduce a zecea amuletă din sezonul 17.

Curioși și nerăbdători, cei patru îndrăgiți Chefi au așteptat cu sufletul la gură să descopere care este amuleta pentru care se întrec, care ș ice trebuie să gătească. Înainte, însă, am putut afla care este clasamentul actual: Chef Richard are 39 de puncte, Chef Orlando are 27 de puncte, Chef Alexandru are 29 de puncte și Chef Ștefan are 31 de puncte.

„Clasamentul îmi dă o stare de neliniște”, a zis Orlando Zaharia, care în prezent se află pe ultimul loc, din punct de vedere al punctelor.

Apoi a venit cel mai așteptat moment: dezvăluirea amuletei, a probei de gătit și a degustătorului!

„Dragilor, cine va primi această amuletă în battle-uri va avea parte de un duș rece, pentru că în contextul actual al paradigmei epistemologice post-darwiene devine imperativ să contextualizăm, în raport cu interfața lor cu mediul metaorganic. Corect?”, a zis Irina Fodor, lăsându-i pe Chefi cu gurile căscate, la propriu!

„Iar amuleta spune cam așa: Corelațiile între fluctuațiile cuantice și deriva entropică a materiei barionice pot ignora impactul rezonanței gravitaționale asupra câmpurilor de simetrie în battle-uri. Vorbesc serios, așa amuletă! Ceea ce am spus înseamnă că: Ai puterea să dai freeze oricărui concurent din echipele adverse, oricând vrei tu. El nu va avea voie să vorbească în timpul freeze-ului, adică pe toată durata probei. Freeze-ul durează un minut, dar Chef-ul poate da freeze de câte ori vrea pe durata probei. Nu face nimic și nici nu vorbește”, a mai zis Irina Fodor, uluindu-o pe Chefi cu amuleta introdusă în premieră la Chefi la cuțite.

„Este o amuletă drăcoasă, este o amuletă care destabilizează”, a fost de părere Orlando Zaharia.

Degustarea va fi făcută de Marius Nicolae, nume cu greutate în lumea fotbalului, căci acesta deține mai multe titluri de campion, a jucat la Sporting Lisabona alături de Ronaldo și a câștigat Gheata de Aur a Diviziei A. Surpriza și mai mare e că sportivul este bun prieten cu Alexandru Sautner, dar acesta nu a știut că dinamovistul va veni la emisiune, la degustare!

Pentru cea de-a zecea amuletă, Irina Fodor a pregătit proba „cărniță cu piureuț și cu sosuleț”, detaliu ce i-a bucurat din plin pe cei patru Chefi, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

