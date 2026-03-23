Antena Căutare
Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Irina Fodor a anunțat o amuletă în premieră! Ce avantaj a pregătit și ce au de gătit Chefii

În ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, cei patru Chefi îndrăgiți s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla de la Irina Fodor pentru a afla ce amuletă este pusă în joc, dar și ce au de gătit.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 20:49 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 20:49

Sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite a început în forță, cu audiții pline de povești savuroase, preparate surprinzătoare și amulete extrem de periculoase. Totuși, Irina Fodor a fost plină de surprize și a reușit să îi lase fără cuvinte pe Chefi, atunci când a dezvăluit ce amuletă a pregătit, în ediția 10 din data de 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17. Este vorba despre un avantaj introdus în premieră în competiție. Descoperă în rândurile de mai jos ce au avut de gătit Chefii, dar și care este amuleta și invitatul de la degustare.

În ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor s-a întâlnit cu Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner în bucătărie pentru a dezvălui ce surprize aduce a zecea amuletă din sezonul 17.

Curioși și nerăbdători, cei patru îndrăgiți Chefi au așteptat cu sufletul la gură să descopere care este amuleta pentru care se întrec, care ș ice trebuie să gătească. Înainte, însă, am putut afla care este clasamentul actual: Chef Richard are 39 de puncte, Chef Orlando are 27 de puncte, Chef Alexandru are 29 de puncte și Chef Ștefan are 31 de puncte.

„Clasamentul îmi dă o stare de neliniște”, a zis Orlando Zaharia, care în prezent se află pe ultimul loc, din punct de vedere al punctelor.

Apoi a venit cel mai așteptat moment: dezvăluirea amuletei, a probei de gătit și a degustătorului!

„Dragilor, cine va primi această amuletă în battle-uri va avea parte de un duș rece, pentru că în contextul actual al paradigmei epistemologice post-darwiene devine imperativ să contextualizăm, în raport cu interfața lor cu mediul metaorganic. Corect?”, a zis Irina Fodor, lăsându-i pe Chefi cu gurile căscate, la propriu!

„Iar amuleta spune cam așa: Corelațiile între fluctuațiile cuantice și deriva entropică a materiei barionice pot ignora impactul rezonanței gravitaționale asupra câmpurilor de simetrie în battle-uri. Vorbesc serios, așa amuletă! Ceea ce am spus înseamnă că: Ai puterea să dai freeze oricărui concurent din echipele adverse, oricând vrei tu. El nu va avea voie să vorbească în timpul freeze-ului, adică pe toată durata probei. Freeze-ul durează un minut, dar Chef-ul poate da freeze de câte ori vrea pe durata probei. Nu face nimic și nici nu vorbește”, a mai zis Irina Fodor, uluindu-o pe Chefi cu amuleta introdusă în premieră la Chefi la cuțite.

„Este o amuletă drăcoasă, este o amuletă care destabilizează”, a fost de părere Orlando Zaharia.

Degustarea va fi făcută de Marius Nicolae, nume cu greutate în lumea fotbalului, căci acesta deține mai multe titluri de campion, a jucat la Sporting Lisabona alături de Ronaldo și a câștigat Gheata de Aur a Diviziei A. Surpriza și mai mare e că sportivul este bun prieten cu Alexandru Sautner, dar acesta nu a știut că dinamovistul va veni la emisiune, la degustare!

Pentru cea de-a zecea amuletă, Irina Fodor a pregătit proba „cărniță cu piureuț și cu sosuleț”, detaliu ce i-a bucurat din plin pe cei patru Chefi, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

colaj foto cu irina fodor si ștefan popescu la chefi la cutite sezonul 17
+3
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig...
Înapoi la Homepage
AS.ro Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Observatornews.ro A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă
Antena 3 O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig
Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Imagine de colecție cu chefii Orlando Zaharia și Ștefan Popescu de acum 9 ani. Erau invitați la Chefi la cuțite
Imagine de colecție cu chefii Orlando Zaharia și Ștefan Popescu de acum 9 ani. Erau invitați la Chefi la cuțite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au trecut 15 ani de la premiera seriei îndrăgite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
5 luni de naștere care ATRAG SUCCESUL: Ești născut în ele?
5 luni de naștere care ATRAG SUCCESUL: Ești născut în ele? Jurnalul
Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease
Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x