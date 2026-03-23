Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie. Ce verdict a primit

Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie. Ce verdict a primit

În ediția din 23 martie 2026, Mihnea Gabriel Florica i-a emoționat pe jurați cu povestea lui de viață. Descoperă ce verdict a primit concurentul și care a fost reacția acestuia, la final.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 23:53 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 23:53

În ediția 10 din data de 23 martie 2026 a show-ului culinar Chefi la cuțite, sezonul 17, unul dintre concurenții care au reușit să îi impresioneze pe jurati cu o poveste de viață ieșită din comun a fost Mihnea Gabriel Florica. Tânărul i-a emoționat pe cei patru Chefi cu o confesiune complet neașteptată despre cum bullying-ul i-a afectat viața pe termen lung, declanșându-i anorexie și probleme majore cu stima de sine. Descoperă ce a dezvăluit tânărul, dar și ce verdict a primit, la final.

Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie, în ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Ce verdict a primit

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au primit la degustare o rețetă aspectuoasă de brownie Dubai. După ce au degustat atent desertul și au votat, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Mihnea Gabriel Florica.

„Mă numesc Mihnea, am 19 ani, împliniți chiar ieri. Sunt student în anul I la Facultatea de Telecomunicații în Iași”, a dezvăluit tânărul.

Chefii au fost uimiți de look-ul inedit al tânărului și au întrebat detalii, însă nu se așteptau să descopere o poveste de viață extrem de dureroasă și emoționantă.

„Mi se aduc și complimente și reproșuri pentru look-ul meu. Eu am suferit destul din cauza vorbelor spuse de alții și nu se mai întâmplă în prezent. În gimnaziu și liceu am fost mai plinuț, aveam dublul kilogramelor de acum, aveam 90 de kilograme. Mulți colegi și-au bătut joc de mine, de modul în care arătam. Mi se spunea grasul și anumite adjective pe care nu aș vrea să le reproduc aici. Mi se spunea cașalot și în alte moduri. Asta era la 15-16 ani. Mi-a scăzut foarte mult stima de sine foarte mult. Am intrat într-o depresie și am decis să pun piciorul în prag și să slăbesc. Beam foarte multă apă, să îmi umplu stomacul, să simt că e foarte plin, să nu îmi chiorăie mațele non strop.

Am căzut dintr-o extremă în alta. Am redis grăsimile și carbohidrații, ceea ce nu e un lucru foarte mult, am avut probleme, nu aveam energie, aveam probleme cu hormonii. Părinții au încercat să mă scoată din nebunia mea, însă sunt o persoană care nu ascultă. Am dezvoltat o anorexie severă, am ajuns să am 45 de kilograme la 1,87 metri înălțime. Au fost mult zile în care mă gândeam că am făcut o greșeală imensă că am pus la suflet tot ce ziceau. Ultimii ani de liceu i-am pierdut singur. Am început să îmi revin, am început să merg la sală. Am început să învăț despre nutriție, îmi gătesc singur, iubesc să fiu în bucătărie, în ciuda fricii mele pentru mâncare”, a fost mărturisirea extrem de emoționantă a tânărului.

„Ești foarte tare, numai că ne povestești despre situațiile prin care ai trecut”, a zis Chef Orlando Zaharia, lăudând astfel atitudinea tânărului care a avut curajul să își spună povestea.

„Ești un caracter mare”, a conchis Chef Richard Abou Zaki.

Concurentul a dezvăluit apoi și prin ce dramă a trecut, atunci când casa i-a luat foc, chair cu două săptămâni înainte de ziua lui: „A fost o perioadă foarte grea, am stat despărțit, am stat pe unde am putut. Două luni am fost singur”.

La final, pentru desertul său, concurentul a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcamp! Vestea i-a adus lacrimi de fericire în ochi și o reacție înduioșătoare. Lacrimi de emoție au fost și în ochii juraților, care l-au îmbrățișat cu tot dragul pe tânărul care nu își revenea din surpriză.

„Bravo, măi suflete! Bravo!”, a zis Orlando Zaharia, cu o voce caldă.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
