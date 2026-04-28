Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat cel de-al optulea battle. Tensiuni mari între chefi la degustare

Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat cel de-al optulea battle. Tensiuni mari între chefi la degustare

În cel de-al optula battle, fiecare echipă a gătit câte un meniu așezat în farfurie într-un mod amuzant. Degustătorii comedianți au ales o echipă câștigătoare. 

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 22:30 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 22:33

Echipele au gătit starter, main course și desert cu un plating amuzant, iar scorul a fost unul destul de strâns între echipa verde și cea bordo. La final, pe bandă au venit 3 farfurii bordo în cascadă, care au desemnat câștigătorul serii.

„M-am gândit că, ajungând aproape de jumătatea sezonului, aveți nevoie să zâmbiți un pic mai mult. Avem nevoie să ne detensionăm puțin mai mult și avem nevoie să ne amuzăm puțin. Chiar dacă noi de fiecare dată ținem nivelul înalt, astăzi ne putem distra puțin mai mult. Pentru că degustătorii noștri sunt comendianți, așa că putem să ne relaxăm puțin și să încercăm să le aducem zâmbetul pe buze. Proba de astăzi are ca temă un plating amuzant”, a fost modul în care le-a descris Irina Fodor proba chefilor și concurenților.

Echipa bordo a câștigat cel de-al optulea battle de la Chefi la cuțite sezon 17

La degustarea preparatelor, cei 4 chefi au avut un moment tensionat. Chef Sautner a spus despre farfuria lui chef RIchard că era un miel cu miros prea puternic de oaie și că era over cooked, iar chef Richard a criticat și el carnea echipei verzi. Chef Alexandru s-a supărat din cauza criticilor colegilor, nefiind de acord cu ei, așa că a părăsit bucătăria.

În momentul în care banda aducea farfuriile date de degustătări, chef Sutner a luat un avans și i-a mărturisit lui chef Richard că și-ar dori din tot sufletul să câștige acum și că nu ar mai vrea să câștige niciun battle dacă îl câștigă de data aceasta. Din păcate pentru echipa verde, aceasta s-a oprit la 4 farfurii, iar echipa lui chef RIchard a câștigat.

A fost o explozie de bucurie la bancul celor îmbrăcați în vișiniu, exceptând-o pe Ionela, noua concurentă, care a precizat că ea nu se manifestă precum colegii ei.

Fără grija probelor individuale și a eliminării, membrii echipei bordo au mers să sărbătorească victoria.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!

Săptămână maraton cu 4 episoade incendiare Insula Iubirii Spania | Sezonul 9: bonfire final și surprize majore la 4 luni după show! Vezi exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Săptămână maraton cu 4 episoade incendiare Insula Iubirii Spania | Sezonul 9: bonfire final și surprize majore la 4 luni după show! Vezi exclusiv în AntenaPLAY!
