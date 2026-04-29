Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Alex Szabo l-a enervat pe chef Ștefan Popescu: „Pleacă de aici! Nu vreau să te văd acum”

Tensiuni mari la bancul echipei bej, în al nouălea battle din sezonul 17 de Chefi la cuțite! Chef Ștefan Popescu a răbufnit din cauza cuțitului său de aur, Alex Szabo.

Cuțitul de aur din echipa bej a făcut greșeli în bucătărie. Chef Ștefan Popescu i-a spus acestuia să înceapă cu aluatul de tartă, iar apoi cu crema, însă el a făcut invers, motiv pentru care aluatul de tartă nu a mai avut timp să se mai coacă. În ultimele minute, Alex Szabo a improvizat și a luat tarte gata făcute din cămară, pe care le-a umplut cu crema gătită de el.

Într-o probă cu un fel principal complex și desert, chef Ștefan Popescu și-ar fi dorit de la Alex Szabo să fie mai ascultător și rapid la desert și să își și ajute colegii la main course, ceea ce nu s-a întâmplat.

Când l-a văzut pe Alex cum în ultimele 10 minute întindea un alt aluat, deși avea tartele în cuptor, chef Ștefan Popescu s-a enervat și a țipat. La un moment dat, Alex a ridicat și el tonul la chef Ștefan Popescu.

Alex Szabo l-a enervat pe chef Ștefan Popescu în bucătăria de la Chefi la cuțite

„Eu vorbesc cu el, dar parcă nu mă aude. Ridică vocea la mine. Tu nu ridici vocea la mine. Asta e o lipsă de respect. Eu sunt chef aici. Nu mi s-a întâmplat niciodată la mine în bucătărie să ridice vocea la mine. În secunda 2 l-aș fi zburat imediat, dar îmi era și un pic de oamenii ăștia care trag și el e un arogant și șmecher. Pe ce te dai șmecher, mă? Nici dacă mi-ai face top farfuriile la individuale și ai lua numai 20 de puncte, tot nu îți permiteam. Au lucrat doi oameni la main course: Rareș și Radu. Pentru că băiatul ăsta nu vrea să asculte. Și de nervi am trântit o tavă”, a spus chef Ștefan Popescu.

„Momentul în care l-am văzut pe Alex că pleacă, am zis că pleacă acasă. Am încercat să strig după el și se ducea tot înainte. Și s-a dus la abatitor. S-a frustrat atât de tare că nu i-au ieșit tartele alea că a început el să țipe la chef Ștefan”, a descris Radu situația.

„Din păcate, bucătăria mai e și așa. Se mai întâmplă și de-astea. Deci nu e prima oară când mă enervez, trântesc și arunc în aer lucrurile. Dar respir și o luăm de la capăt”, a spus Alex.

După ce proba s-a terminat, chef Ștefan Popescu i-a cerut cuțitului de aur să părăsească bucătăria la momentul respectiv. „Pleacă de aici! Nu vreau să te văd acum”, iar ALex Szabo a ieșit pentru câteva minute: „Să nu-l mai enervez, am ieșit 5 minute. Suntem bucătari, n-avem ce să facem, asta e viața”, a spus Alex.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

