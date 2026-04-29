Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Alex Szabo l-a enervat pe chef Ștefan Popescu: „Pleacă de aici! Nu vreau să te văd acum”

Tensiuni mari la bancul echipei bej, în al nouălea battle din sezonul 17 de Chefi la cuțite! Chef Ștefan Popescu a răbufnit din cauza cuțitului său de aur, Alex Szabo. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 21:49 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 21:51

Cuțitul de aur din echipa bej a făcut greșeli în bucătărie. Chef Ștefan Popescu i-a spus acestuia să înceapă cu aluatul de tartă, iar apoi cu crema, însă el a făcut invers, motiv pentru care aluatul de tartă nu a mai avut timp să se mai coacă. În ultimele minute, Alex Szabo a improvizat și a luat tarte gata făcute din cămară, pe care le-a umplut cu crema gătită de el.

Într-o probă cu un fel principal complex și desert, chef Ștefan Popescu și-ar fi dorit de la Alex Szabo să fie mai ascultător și rapid la desert și să își și ajute colegii la main course, ceea ce nu s-a întâmplat.

Când l-a văzut pe Alex cum în ultimele 10 minute întindea un alt aluat, deși avea tartele în cuptor, chef Ștefan Popescu s-a enervat și a țipat. La un moment dat, Alex a ridicat și el tonul la chef Ștefan Popescu.

„Eu vorbesc cu el, dar parcă nu mă aude. Ridică vocea la mine. Tu nu ridici vocea la mine. Asta e o lipsă de respect. Eu sunt chef aici. Nu mi s-a întâmplat niciodată la mine în bucătărie să ridice vocea la mine. În secunda 2 l-aș fi zburat imediat, dar îmi era și un pic de oamenii ăștia care trag și el e un arogant și șmecher. Pe ce te dai șmecher, mă? Nici dacă mi-ai face top farfuriile la individuale și ai lua numai 20 de puncte, tot nu îți permiteam. Au lucrat doi oameni la main course: Rareș și Radu. Pentru că băiatul ăsta nu vrea să asculte. Și de nervi am trântit o tavă”, a spus chef Ștefan Popescu.

„Momentul în care l-am văzut pe Alex că pleacă, am zis că pleacă acasă. Am încercat să strig după el și se ducea tot înainte. Și s-a dus la abatitor. S-a frustrat atât de tare că nu i-au ieșit tartele alea că a început el să țipe la chef Ștefan”, a descris Radu situația.

„Din păcate, bucătăria mai e și așa. Se mai întâmplă și de-astea. Deci nu e prima oară când mă enervez, trântesc și arunc în aer lucrurile. Dar respir și o luăm de la capăt”, a spus Alex.

După ce proba s-a terminat, chef Ștefan Popescu i-a cerut cuțitului de aur să părăsească bucătăria la momentul respectiv. „Pleacă de aici! Nu vreau să te văd acum”, iar ALex Szabo a ieșit pentru câteva minute: „Să nu-l mai enervez, am ieșit 5 minute. Suntem bucătari, n-avem ce să facem, asta e viața”, a spus Alex.

Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Chef Richard a schimbat un concurent din echipa sa cu unul din echipa lui chef Orlando

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat un dublu avantaj. Ce invitat special a intrat în bucătărie... Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat a noua confruntare: „Cu toată nebunia care a fost la battle…”...
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. &#8220;De 5 ani&#8221; a renunţat la acest aliment
Observatornews.ro O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
Antena 3 O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit

Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Raluca Bădulescu vine în bucătăria show-ului culinar
Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Raluca Bădulescu vine în bucătăria...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după cel de-al optulea battle. Chef Sautner a izbucnit în lacrimi
Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după cel de-al optulea battle. Chef Sautner a...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
