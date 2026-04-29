Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce concurentă a fost eliminată. Chef Sautner: „Nu am văzut o urmă de regret că a plecat acasă”

După cea de-a noua confruntare culinară, echipele bordo, verde și gri au intrat la proba individuală. Cel mai mic punctaj a fost obținut de una dintre concurentele lui chef Alexandru Sautner.

Echipa verde a rămas fără un membru după proba individuală care a avut ca probă lactatele. Sabina i-a impresionat din nou pe jurați, obținând 18 puncte cu desertul ei: un ștrudel reinterpretat. Chefii au fost, de asemenea, plăcut impresionați și de somonul lui Ștefan, care a primit tot 18 puncte. Și Andreea s-a menținut în vârful clasamentului, cu 17 puncte. Alex Dodoaia nu s-a simțit prea bine din cauză că nu a cedat la timp la proba sosurilor iuți, așa că starea fizică proastă a fost reflectată în farfuria care a primit numai 10 puncte. Un punctaj surprinzător de mic a primit și Samuel.

Para lui a fost notată cu 9 puncte, ceea ce în alte ediții i-ar fi adus eliminarea. Florinel s-a bucurat de cele 8 puncte care i-au asigurat trecerea în următorul battle. Și FLorin Stamin a luat tot 8 puncte cu budinca lui de spaghete cu brânză. Stafidele au Marina a luat 12 puncte, iar chef Sautner i-a sugerat să nu mai ia decizii riscante la proba individuală. Vladimir avea mari emoții și a răsuflat ușurat când a primit undă verde să meargă în bucătărie, cu 13 puncte. Chef Orlando i-a spus lui Vladimir că nu are voie să greșească la gust. Bianca a luat 14 puncte cu desertul ei.

Anastasiia Mishchenko a fost eliminată de la Chefi la cuțite

În momentul în care Irina Fodor a anunțat cine părăsește emisiunea, în bucătărie se aflau Pita, Ionela și Anastasiia: 9, 8 și 5 puncte.

Ionelei nu i-a venit să creadă că a mai rămas la Chefi la cuțite pentru încă o confruntare.

„Mă așteptam să plec acasă pentru că eram foarte obosită și preparatul meu nu a fost prea spectaculos”, a spus Anastasiia după eliminare.

„Era prea mult pentru ea, e obosită, nu am văzut nici măcar o urmă de regret că a plecat acasă. Fata a venit aici ca la parada modei. Ea este fotomodel și exact asta a făcut și aici”, a spus chef Alexandru Sautner despre eliminarea concurentei sale.

Anastasiia a fost adusă de chef Orlando în echipa verde, cu scopul de a-i destabiliza pe membrii echipei.

„Petrecând cu ea 2 zile nu e nicio dramă, nicio pierdere, nicio tragedie. Am fi vrut să continue cu noi că ne clăteam și noi ochii cu ceva frumos”, a spus Florin Stamin.

„De Anastasiia îmi pare rău. După ce ies din această competiție o să o întreb dacă vrea să bem o cafea, un ceai, că e drăguță tipa și e frumos”, a spus Samuel după eliminarea Anastasiiei.

În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

