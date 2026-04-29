Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat a noua confruntare: „Cu toată nebunia care a fost la battle…”

Actorii din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și Destine cu parfum de lavandă au degustat preparatele echipelor din a noua conruntare din sezonul 17 Chefi la cuțite.

Echipele au avut de replicat preparatele unor chefi celebri din România, plus un desert. Chef Ștefan Popescu a distribuit cele 4 preparate, după ce echipa bej a câștigat jocul de avantaj.

Pe bandă au venit 2 puncte pentru echipa bordo, 4 farfurii pentru echipa gri, 0 farfurii pentru echipa verde și 5 farfurii pentru echipa bej.

Este primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite câștigat de echipa bej.

Echipa bej a câștigat a noua confruntare din sezonul 17 Chefi la cuțite

„La jumătatea sezonului am câștigat și noi în sfârșit! Cu toată nebunia care a fost la battle”, a spus chef Ștefan Popescu.

Chef Alexandru Sautner a considerat că echipa bej nu a respectat tema, ținând cont că a adăugat homar.

„Pentru mine asta e cea mai șocantă jurizare de când sunt eu aici. Eu am respectat tema, da? Aveam homar pe poză? N-aș vrea să-i mai aud că nu am respectat tema. Eu n-am înțeles această jurizare”, a spus chef Sautner.

„N-a ieșit identic ca în poză, dar era ce trebuia, era șalăul, era sos de bisc. Vii tu să-mi umbrești victoria!”, a răspuns chef Ștefan Popescu.

Chef Richard a luat cuvântul și l-a felicitat pe chef Ștefan: „Vreau să-l felicit pe Ștefan pentru prima victorie din acest sezon. Azi vreau să mă bucur de victoria ta și să nu te pună în umbră. Ce a fost a fost. Noi o să ne refacem”, a spus chef Richard.

Echipa bej a plecat să sărbătorească victoria, în timp ce echipele verde, bordo și gri au intrat la proba individuală.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!