Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Chef Alexandru Sautner a adus patru concurenți noi în bucătărie. Cum a încurcat echipele adverse

Chef Alexandru Sautner a făcut o mișcare strategică în ediția 29 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Juratul a adus patru concurenți noi în competiția show-ului culinar, încercând să încurce echipele adverse.

Nici bine nu a pășit Irina Fodor în platou că chef Alexandru Sautner a ținut să le facă o surpriză echipelor. Chiar înaintea celui de-al doisprezecelea battle, juratul a folosit o amuletă neașteptată.

„Dacă-i bal, bal să fie! O să le arăt eu acum! (...) Nici ei nu mă salvează pe mine, iar atunci trebuie să le plătesc cu aceeași monedă!”, a spus chef Alexandru Sautner.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Eliminare în echipa bej! Pe cine a pierdut chef Ștefan Popescu: „Îmi pare rău!”

„Văleu, mama! Inima, ce se întâmplă iar azi?”, a fost reacția lui Florinel din echipa bordo.

„La cum îl știu eu pe Alex... o să ne-o dea grav rău!”, a mai zis chef Orlando Zaharia.

„Ai și tu un pic de milă!”, a adăugat și chef Richard Abou Zaki.

Pe cine a adus chef Alexandru Sautner în competiția Chefi la cuțite sezonul 17

Așadar, chef Alexandru Sautner a folosit în ediția 29 din sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026, o amuletă care îi dă puterea să destabilizeze celelalte echipe aducând câte un concurent cheie din sezonul curent sau din sezoanele anterioare la care a participat.

„Trebuie să vă rămână în memorie un singur cuvânt: destabiliza. Dacă data trecută vi s-a părut puțin destabilizare, astăzi se dă bomba de la Hiroshima. Am stat și m-am gândit pe cine pot să aduc. Am ales pe sufletul vostru! O să vă dau niște inocenți!”, a mai spus juratul.

„Mă aștept chiar la ce-i mai rău!”, a mai precizat chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Cum a fost surprins Samuel Cernea în timp ce colegii lui se aflau în cămară. Ce i-a cerut Irina Fodor

„Nu cred! Eu mă ascund! Mă aștept să vină cu atitudine negativă! ”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia când a aflat pe cine a adus chef Alexandru Sautner în echipa lui.

„S-a despărțit de noi cu mare scandal!”, a mai spus juratul cu tunică verde.

„Concurentul pentru echipa gri este Norbert Sebastian Bartha! Eu m-am gândit pentru prietenul meu Ștefan să aduc o concurentă care face niște rețete cu adevărat speciale: Maria Vîlceanu. Eu m-am gândit pentru echipa bordo la un concurent care este foarte asemănător cu Richard. Exact pe sufletul lui! Haideți să-l vedem pe Liviu Filip Micșa”, a fost anunțul făcut de chef Alexandru Sautner

„Ce am făcut să merit asta?!”, a zis și chef Richard Abou Zaki.

După ce a încurcat celelalte echipe, chef Alexandru Sautner a adus și un concurent puternic în propria echipă. Alex Dobre a fost primit cu brațele deschise de către colegii săi din competiția show-ului culinar.

„Acum e normal că îmi iau bucătar. Hai, Alex! De când te aștept! Ai ajuns în echipa în care trebuie”, a mai spus juratul cu tunică verde despre noul concurent din echipa lui.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Nu rata o nouă ediție plină de suspans a show-ului culinar.