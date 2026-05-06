Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Chef Alexandru Sautner a adus patru concurenți noi în bucătărie. Cum a încurcat echipele adverse

Chef Alexandru Sautner a făcut o mișcare strategică în ediția 29 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Juratul a adus patru concurenți noi în competiția show-ului culinar, încercând să încurce echipele adverse.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 21:00 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 21:06
Nici bine nu a pășit Irina Fodor în platou că chef Alexandru Sautner a ținut să le facă o surpriză echipelor. Chiar înaintea celui de-al doisprezecelea battle, juratul a folosit o amuletă neașteptată.

„Dacă-i bal, bal să fie! O să le arăt eu acum! (...) Nici ei nu mă salvează pe mine, iar atunci trebuie să le plătesc cu aceeași monedă!”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Văleu, mama! Inima, ce se întâmplă iar azi?”, a fost reacția lui Florinel din echipa bordo.

„La cum îl știu eu pe Alex... o să ne-o dea grav rău!”, a mai zis chef Orlando Zaharia.

„Ai și tu un pic de milă!”, a adăugat și chef Richard Abou Zaki.

Pe cine a adus chef Alexandru Sautner în competiția Chefi la cuțite sezonul 17

Așadar, chef Alexandru Sautner a folosit în ediția 29 din sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026, o amuletă care îi dă puterea să destabilizeze celelalte echipe aducând câte un concurent cheie din sezonul curent sau din sezoanele anterioare la care a participat.

„Trebuie să vă rămână în memorie un singur cuvânt: destabiliza. Dacă data trecută vi s-a părut puțin destabilizare, astăzi se dă bomba de la Hiroshima. Am stat și m-am gândit pe cine pot să aduc. Am ales pe sufletul vostru! O să vă dau niște inocenți!”, a mai spus juratul.

„Mă aștept chiar la ce-i mai rău!”, a mai precizat chef Richard Abou Zaki.

„Nu cred! Eu mă ascund! Mă aștept să vină cu atitudine negativă! ”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia când a aflat pe cine a adus chef Alexandru Sautner în echipa lui.

„S-a despărțit de noi cu mare scandal!”, a mai spus juratul cu tunică verde.

„Concurentul pentru echipa gri este Norbert Sebastian Bartha! Eu m-am gândit pentru prietenul meu Ștefan să aduc o concurentă care face niște rețete cu adevărat speciale: Maria Vîlceanu. Eu m-am gândit pentru echipa bordo la un concurent care este foarte asemănător cu Richard. Exact pe sufletul lui! Haideți să-l vedem pe Liviu Filip Micșa”, a fost anunțul făcut de chef Alexandru Sautner

„Ce am făcut să merit asta?!”, a zis și chef Richard Abou Zaki.

După ce a încurcat celelalte echipe, chef Alexandru Sautner a adus și un concurent puternic în propria echipă. Alex Dobre a fost primit cu brațele deschise de către colegii săi din competiția show-ului culinar.

„Acum e normal că îmi iau bucătar. Hai, Alex! De când te aștept! Ai ajuns în echipa în care trebuie”, a mai spus juratul cu tunică verde despre noul concurent din echipa lui.

Chef Alexandru Sautner la Chefi la cuțite cu amuleta în mână
Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Nu rata o nouă ediție plină de suspans a show-ului culinar.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde ieri seară! Chef Ștefan face diseară un schimb de concu...

