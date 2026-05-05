Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Cum a fost surprins Samuel Cernea în timp ce colegii lui se aflau în cămară. Ce i-a cerut Irina Fodor

Samuel Cernea a apelat la un gest neașteptat după ce Irina Fodor a dat startul probei individuale din ediția 28 a sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 5 mai 2026.

După un battle intens, trei echipe au intrat la duel. Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au fost nevoiți să își trimită concurenții la proba individuală. De data aceasta, chef Alexandru Sautner s-a bucurat de o victorie binemeritată.

Pentru că nu și-a dorit să-i țină prea mult în suspans, Irina Fodor a anunțat tema. Echipele au fost luate prin surprindere de vestea prezentatoarei TV. Aceștia au fost anunțați că trebuie să aibă în farfurie un preparat cremos, dar și crocant.

Emoțiile au pus stăpânire rapid pe concurenții care au dat iama în cămară, după startul Irinei Fodor. În timp ce toți membrii echipelor își căutau ingredientele de care aveau nevoie, Samuel Cernea a fost surprins de camerele de filmat într-o ipostază neașteptată.

Tânărul a fost văzut în timp ce se ruga. Acesta nu s-a apucat de probă până nu și-a terminat rugăciunea. Gestul său i-a uimit până și pe colegii de emisiune care l-au observat imediat.

„El era în meditații. Avea probă individuală de gătit, iar el medita”, a fost precizarea lui Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur din echipa bordo.

Samuel Cernea a fost pus de Irina Fodor să facă o alegere grea după proba individuală de la Chefi la cuțite. Despre ce este vorba

Samuel Cernea a depus eforturi mari pentru a îndeplini cerințele probei. Mai mult, concurentul a ales să facă două preparate în care să integreze un element cremos și unul crocant. Pentru că regulamentul show-ului culinar nu permite acest lucru, Irina Fodor a simțit nevoia să intervină.

Așadar, tânărul a fost pus să aleagă farfuria care va merge la chefi. Un lucru este cert, decizia nu a fost deloc ușoară.

„Eu am observat că tu ai făcut două preparate diferite, iar tu știi regula noastră. Nu suntem la prima individuală. Trebuie să-mi spui care dintre ele pleacă la chefi. Nu pot merge amândouă pentru că n-ar fi corect față de colegii tăi. Ar însemna că ai șansă dublă.”, a spus Irina Fodor către concurent.

„Mă gândeam eu că nu mă lasă să merg la două capete. O să aleg să trimit tartarul, asta e! Cu riscul că nu e ceea ce trebuie și e departe de ceea ce mi-aș fi dorit eu ca aspect vizual”, a fost reacția lui Samuel Cernea.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.