Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Ce detaliu i-a uimit pe toți, la verdict

Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Ce detaliu i-a uimit pe toți, la verdict

DDescoperă ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, după cel de-al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii. Află ce s-a întâmplat în ediția 14 din 9 decembrie 2025 a show-ului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 23:59 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 00:02
Descoperă ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite în ediția din 9 decembrie 2025 | Antena 1

Ediția 14 din data de 9 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțtie sezonul 16 a adus al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii Chefi la cuțite. După un duel ce a adus preparate unul și unul, jurații au degustat și au acordat notele ce au decis ce concurentă a fost eliminată în ediția 14 din data de 9 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16.

Descoperă de ce au fost uimiți chefii, atunci când au văzut care concurent a riscat să fie eliminat.

Ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, în ediția din 9 decembrie 2025. Ce detaliu i-a uimit pe toți, la verdict

După cel mai greu battle și după proba individuală, o concurentă a părăsit show-ul. Descoperă despre cine este vorba, dar și ce s-a întâmplat în această ediție din 9 decembrie 2025.

Ziua a început în forță cu al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii Chefi la cuțite. Confruntarea a fost câștigată de echipa galbenă a lui Chef Richard Abou Zaki.

Echipa albastră a primit patru farfurii, cea roșie o farfurie, iar cea verde niciun vot, lucru ce a adus un duel tot în trei echipe, exact ca în ediția trecută.

Surpriza cea mare pregătită de Irina Fodor a fost tema extrem de ofertantă: preparate mediteraneene, bune de servit cu o bere! Așa cum era de așteptat, concurenții intrați la duel au fost extrem de încântați. S-au gândit, au pus ingredientele pe foaie, apoi cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat rapid de treabă.

Au fost emoții mari, însă dorința de a impresiona i-a ambiționat pe toți, în ediția 14 din sezonul1 6 al emisiunii Chefii la cuțite, din 9 decembrie 2025. Timp de 60 de minute, bucătăria s-a transformat într-un adevărat carusel de emoții. A urmat ulterior degustarea făcută de chefi. Aceștia au descoperit în farfurii creveți, salate, paste, desert, carpaccio, risotto, tartar de langustine, fritto misto, pizza și multe altele. Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner au degustat atent și au acordat notele care au decis ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 16, în ediția din 9 decembrie 2025.

„În această seară nu pot pleca doi oameni, dar pot să vă spun că se va pleca acasă cu 8 puncte. Avem și note mari, dar și concurneți care au primit 5 puncte la jurizare”, a fost vestea dată de Irina Fodor.

Rând pe rând, concurenții și-au aflat notele. Unii au avut motive de bucurie, alții s-au întristat atunci când au aflat notele, dar au fost mulțumiți totuși că au mers mai departe.

La final, spre marea uimire a tuturor, în platou au mai rămas doar Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia, dar și Mărioara Nucșoreanu din echipa verde. Aceasta din urmă a fost eliminată, spre durerea lui Chef Richard Abou Zaki.

colaj foto cu chefii si concurentii de la chefi la cutite editia 14 din sezonul 16
Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Cine a câștigat al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii! Ce s-a întâm...
