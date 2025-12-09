Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Cine a câștigat al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii! Ce s-a întâmplat

Antena Căutare
În ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, echipele s-au întrecut în cadrul celui de-al treilea battle, care a fost și cel mai greu din istoria emisiunii! Descoperă cine a câștigat proba, în ediția din 9 decembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 22:22 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 22:22
În ediția trecută, Chef Richard Abou Zaki a fost câștigătorul celui de-al doilea battle. În ediția din 9 decembrie 2025, cele patru echipe s-au întrecut în cadrul celui mai greu battle din istoria emisiunii.

Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat al treilea battle de la Chefi la cuțite sezonul 16.

Cine a câștigat al treilea și cel mai greu battle din istoria Chefi la cuțite! Ce s-a întâmplat în ediția 14 din sezonul 16, din data de 9 decembrie 2025

Ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 a început în forță atât pentru jurați, cât și pentru concurenți. Cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie ca să afle ce surpriză le-a mai pregătit de data aceasta Irina Fodor. Totuși, nu mică a fost surpriza tuturor atunci când Orlando Zaharia a anunțat că are de gând să folosească o super amuletă, ce îi permite schimbul de concurenți. Acesta l-a trimis pe Alexandru Dima în echipa galbenă și l-a luat pe Bogdan Panaite în schimb. Așa cum era de așteptat, s-a lăsat cu certuri și cu replici acide între cei doi, în ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 9 decembrie 2025.

Apoi, Irina Fodor a anunțat că urmează „cea mai grea probă Chefi la cuțite din istoria tuturor sezoanelor”, lucru ce a agitat spiritele și mai mult. Richard Abou Zaki a fost pus să își spargă și el amuleta. Și Orlando a mai spart o amuletă, descoperit ce avantaje a primit.

Apoi, Irina Fodor a adus în platou opt cloșuri, ce au scos la iveală opt tablouri celebre. Toți au rămas mască atunci când au văzut opere de Chardin, Manet, Picasso, Archimboldo, van Gogh, Cezanne, Vollon și de Heem.

„Tabloul primit vă sugerează ingredientele care trebuie regăsite atât în starter, cât și în main course și desert”, a fost vestea colosală dată de Irina Fodor, care a anunțat că degustarea va fi făcută de furnizori ai casei regale.

„Medic! Chiar e cea mai grea probă de până acum!”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Și, fiindcă echipa sa a câștigat avantajul, Chef Orlando Zaharia a ales câte un tablou cu câte un set de ingrediente pentru fiecare echipă în parte. După ce deciziile au fost luate, echipele au stat de vorbă cu liderii lor, pentru a stabili ce farfurii urmează să gătească.

Când cronometrul a pornit, toată lumea s-a repezit către cămară, pentru a-și toate ingredientele. Cu așa misiune, proba de gătit nu a fost deloc ușoară, însă nimeni nu a vrut să abandoneze lupta. Așa cum era de așteptat, lupta s-a complicat când Chef Richard a folosit o amuletă puternică.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea făcută de către furnizori ai casei regale. Și chefii au degustat atent rezultatele celui de-al treilea battle, din data de 9 decembrie 2025. Apoi, cu multă emoție, toate cele patru echipe au așteptat rezultatul.

Marea surpriză a serii a fost atunci când banda a adus șase farfurii galbene și o victorie de vis pentru echipa lui Alexandru Sautner.

„Nici nu știam cum să mai fac ca să mă bucur! Șase farfurii deodată! Niciodată nu am avut atâtea și mai ales astăzi! Pentru mine asta a fost satisfacția supremă, astăzi! Supremă! Mai ales c ă l-am bătut pe el, cu Dima pe care mi l-a dat. I-am redus la tăcere”, a dezvăluit liderul echipei galbene.

Echipa albastră a primit patru farfurii, cea roșie o farfurie, iar cea verde niciun vot.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

