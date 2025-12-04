Seară decisivă la Chefi la cuțite: jurații și-au format echipele într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.

Bootcamp-ul a început cu o surpriză pentru jurați - Irina Fodor le-a dezvăluit că fiecare va avea un concurent în plus – și a continuat cu o surpriză pentru concurenții care au trecut printr-o singură probă, cea care le-a cerut să pregătească un preparat sărat, dar și un preparat dulce, la alegere.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Emoții uriașe în bootcamp-ul de ieri seară: Chefii și-au format echipele cu care intră în primul battle duminica aceasta

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:10, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 21.5% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, a înregistrat 5.0 puncte de rating și 19.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.4 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.2 puncte de rating și 13.1% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a înregistrat 5.4 puncte de rating cu 16.5% cotă de piață, iar postul de pe pozția secundă a obținut 4.3 puncte de rating și 13.3% cotă de piață. Pe intersecția cu intervalul orar al emisiunii Trădătorii (21:30 – 23:17), show-ul culinar al Antena 1 a înregistrat, la nivelul publicului comercial, 5.9 puncte de rating și 22% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul 2 a obținut 4.0 puncte de rating și 14.6% cotă de piață. Show-ul culinar și-a menținut poziția fruntașă pe acest interval și la nivel urban și național. În minutul de aur 21:56, peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri seară, cei patru jurați și-au ales concurenții cu care și-au alcătuit echipele, aflând cu o mare bucurie de la Irina Fodor că fiecare dintre ei are un competitor în plus. Astfel, după dezvăluirea surprizei Irinei și după alegerea culorilor și a competitorilor, Chef Richard Abou Zaki are șapte concurenți în echipa verde: cuțitul său de aur. Luca Zvaleni, Andreea Oprița, Maria Quagliano, Sorin Jumuga, Sergiu Deac, Marioara Nucșoreanu și Ioan Bârgu. Chef Orlando Zaharia conduce echipa albastră, formată din șase oameni: cuțitul lui de aur, Maria Cocean, Iuliana Munteanu, Maria Voinea, Alexandru Dima, Andrei Mihăilescu și Mirela Chirulescu. Chef

Alexandru Sautner este reprezentat de tabăra galbenă, alcătuită din cinci competitori: cuțitul lui de aur, Alexandru Helju, Ana Solonari, Bogdan Panaite, Diana Andreescu și Bianca Jurca. Iar Chef Ștefan Popescu intră în battle-uri cu tabăra bordo, din care fac parte patru oameni: cuțitul său de aur, Tal Berkovich, Darius Ticmenov, Ștefana Mercori și Lorin Schebor, Duminica aceasta, de la ora 21:10, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în premieră la Chefi la cuțite, vor intra patru echipe în arena battle-urilor.

