Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Jurații și-au format echipele din sezonul 16. Ce concurenți au primit tunici în bootcamp

În ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 3 decembrie 2025, jurații și-au format echipele pentru battle-uri. După un bootcamp tensionat, concurenții au aflat dacă vor merge sau nu în etapa următoare a show-ului culinar.

Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 00:16 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 17:44

Preselecțiile au luat sfârșit în sezonul 16 Chefi la cuțite. Așadar, jurații au avut de făcut o alegere dificilă în bootcamp, unde au fost prezenți peste 77 de persoane. Toți au veni încrezători în forțele proprii, sperând că vor merge direct în echipe.

Înainte de a anunța tema singurei probe din bootcamp, Irina Fodor a decis să le dea o veste bunî chefilor. Este pentru prima oară în istoria show-ului culinar când vor fi patru echipe pe platoul de filmare.

Tensiunile și emoțiile au fost prezente pe tot parcursul ediției 11 din sezonul 16 din Chefi la cuțite, de pe 3 decembrie 2025. După o probă solicitantă, concurenții au așteptat cu nerăbdare să afle cine va merge în etapa următoare a emisiunii.

Cum arată echipele juraților din sezonul 16 Chefi la cuțite

De data aceasta, chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au fost nevoiți să ia o decizie imporantă, fără a testa prea mult abilitățile culinare ale concurenților.

Cine a primit tunica verde și a intrat în echipa lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 16 Chefi la cuțite

Pentru că va avea o echipă formată din șapte concurenți, chef Richard Abou Zaki a fost primul care a nominalizat persoana ce va purta tunica verde.

Luca Zvaleni (cuțitul de aur)

Luca Zvaleni este cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 16 Chefi la cuțite. La vârsta de doar 26 de ani, tânărul l-a convins pe jurat că locul său este în competiția show-ului culinar.

Deși s-a născut în Roma, pasiunea pentru bucătărie l-a dus până pe Coasta de Azur. Concurentul se mândrește cu o experiență vastă în domeniu, pășind încă de la vârsta de 16 ani într-un restaurant cu o stea Michelin.

Andreea Opriță

Andreea Opriță are 37 de ani, vine din Râmnicu Vâlcea și a cucerit jurații cu talentul său încă din preselecții, unde le-a pregătit o rețetă de biban de mare pe pat de fenicul caramelizat. În bootcamp, concurenta a reușit să-i atragă atenția lui chef Richard Abou Zaki.

Acesteia nu i-a venit să creadă că face parte din echipa juratului. Reacția ei a fost pe măsura așteptării la aflarea veștii. Alegerea strategică a chefului i-a luat prin surprindere și pe colegii de emisiune.

Maria Moraru Quagliano

Maria Moraru Quagliano se numără printre concurenții care au primit ocazia de a face parte din echipa verde. Aceasta are 51 de ani și locuiește în Puglia, Italia, iar în viața de zi cu zi este antreprenor.

Deși a primit doar trei cuțite în preselecții, concurenta s-a făcut remarcată de chef Richard Abou Zaki în bootcamp. Juratul nu a stat prea mult pe gânduri și i-a oferit o tunică verde cu zâmbetul pe buze.

Sorina Jumuga

Chef Richard Abou Zaki și-a pus încrederea în Sorina Jumuga atunci când o să vină vorba de prăjituri în battle-uri. Concurenta are 30 de ani, vine din București și este de profesie cofetar.

Și în bootcamp, desertul tinerei a fost apreciat de jurați. Se pare că Sorina Jumuga se descurcă de minune în bucătărie la acest capitol, iar cheful nu și-a dorit să piardă o concurentă atât de valoroasă.

Sergiu Deac

Sergiu Deac are 30 de ani, locuiește în București și este bucătar. Încă din preselecții, concurentul a avut mare încredere în preparatul său. Acesta a impresionat jurații cu un beignet de creveți, un preparat rafinat, cu influențe franțuzești.

Tânărul a continuat să surprindă și în bootcamp, ajungând pe lista de preferați a lui chef Richard Abou Zaki, iar mai apoi chiar în echipa acestuia.

Marioara Nucșoreanu

Marioara Nucșoreanu a fost ținută în suspans de jurați. Aceasta a sperat până în ultima clipă că o să își audă numele, iar momentul a venit când se aștepta mai puțin. Concurenta s-a bucurat enorm că va purta tunica verde.

La 35 de ani, Marioara Nucșoreanu are o poveste de viață impresionantă. Dezvăluirile sale din preselecții au emoționat chefii.

Ioan Bârgu

Ioan Bârgu are 38 de ani și locuiește în Bacău. În viața de zi cu zi, concurentul este Private Chef. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta este pasionat de bucătărie, iar drept dovadă stau chiar preparatele sale.

În bootcamp, Ioan Bârgu l-a convins pe chef Richard Abou Zaki că i-ar sta bine în tunică verde. Emoțiile au fost uriașe pentru concurent, însă veste juratului l-a făcut să uite de tot.

Cine a primit tunica albastră și a intrat în echipa lui chef Orlando Zaharia din sezonul 16 Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia și-a ales cu grijă concurenții din sezonul 16 Chefi la cuțite, punând accent pe câteva criterii importante: ambiția, munca în echipă și profesionalism.

Maria Arșenica Cocean (cuțitul de aur)

În sezonul 16 al show-ului culinar, chef Orlando Zaharia a oferit cuțitul de aur unei femei. Maria Arșenica Cocean i-a demonstrat juratului că merită să meargă direct în battle-uri. Acesta i-a oferit șansa concurentei de a arăta tuturor cât de puternică, talentată și ambițioasă este.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Toți au încremenit când au văzut-o pe Kanya Sesser. În ce serial celebru a jucat atleta

Maria Arșenica Cocean are 40 de ani și este stabilită în Anglia. De profesie, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia este Chef patiser și Chef de partie.

Iuliana Munteanu

Iuliana Munteanu are 32 de ani, vine de satul Tarcău și este fermier. Deși a pășit în platoul show-ului culinar cu multe emoții, aceasta le-a dovedit chefilor că se descurcă de minune în bucătărie.

Concurenta a fost o prezență discretă în bootcamp, concentrându-se asupra unor preparate simple, dar sigure. Acest detaliu l-a fascinat pe chef Orlando Zaharia, făcându-l să-i ofere tunica albastră.

Maria Voinea

Maria Voinea este alegere lui chef Orlando Zaharia care a luat pe toată lumea prin surprindere. Juratul a fost impresionat de gustul pe care femeia l-a dat mâncării în bootcamp, motiv pentru care i-a oferit un loc la el în echipă.

Anunțul a uluit-o pe concurentă. Chiar dacă își dorea foarte mult să meargă în etapa următoare a competiției, aceasta nu se aștepta la o astfel de veste.

Alexandru Dima

Alexandru Dima are 32 de ani și a venit la Chefi la cuțite mai hotărât ca niciodată să își schimbe viitorul. Planurile sale au devenit realitate după bootcamp. Concurentul a fost prima alegere a lui chef Orlando Zaharia.

Andrei Mihăilescu

Andrei Mihăilescu a fost întotdeauna sigur pe preparatele sale, însă proba din bootcamp i-a dat mari bătăi de cap. Timpul limitat l-a făcut pe concurent să greșească. În ciuda micilor „defecte” din farfurie, chef Orlando Zaharia a văzut în el un mare potențial.

Emoțiile s-au simțit la cote maxime pentru tânăr, motiv pentru care reacția lui a fost neașteptată la aflarea veștii că va rămâne în competiția show-ului culinar.

Mirela Chirulescu

Mirela Chirulescu are 49 de ani și este economist de profesie. Concurenta l-a cucerit pe chef Orlando Zaharia cu talentul său culinar, zâmbetul larg și energia pozitivă. Așadar, aceasta va purta tunica verde în sezonul 16 Chefi la cuțite.

Cine a primit tunica galbenă și a intrat în echipa lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite

În sezonul 16 din Chefi la cuțite, chef Alexandru Sautner a oferit cinci tunici galbene. Juratul a încercat să ia cele mai corecte decizii, după ce a analizat preparatele concurenților din bootcamp.

Alexandru Helju (cuțit de aur)

La vârsta de 32 de ani, Alexandru Helju se mândrește cu o carieră de succes în bucătărie. Acesta a lucrat pentru mai multe restaurante, fiind la un pas să ajungă într-o locație cu două stele Michelin.

Tânărul i-a atras atenția lui chef Alexandru Sautner cu experiența profesională, preparatul deosebit și aspectul fizic. La finalul jurizării din preselecții, acesta a primit cuțitul de aur din partea juratului.

Ana Solonari

Ana Solonari, concurenta născută în Republica Moldova, a reușit să atragă toată atenția juraților cu felul său carismatic și poveștile sale încă din preselecții. Aceasta a dezvăluit că are 34 de ani și este stabilită în Cluj, acolo unde lucrează ca angajată la o firmă de piese auto.

Mai mult, tânăra este celebră pe rețelele sociale, unde se mândrește cu milioane de vizualizări.

Bogdan Panaite

Concurentul în vârstă de 29 de ani este din București și are o experiență impresionantă în arta culinară. Bogdan Panaite a cucerit chefii cu preparatele sale atât în preselecții, cât și în bootcamp.

Chef Alexandru Sautner i-a oferit tunica galbenă, iar entuziasmul s-a putut vedea pe fața concurentului.

Diana Andreescu

Diana Andreescu are 28 de ani, vine din Buftea, este cake designer și patiser. Tânăra l-a convins pe chef Alexandru Sautner că locul ei este în battle-uri. Așadar, aceasta a primit o tunică galbenă.

Bianca Jurca

Bianca Jurcă a venit în preselecțiile Chefi la cuțite alături de prietena ei, însă doar ea a ajuns în bootcamp. Fără prea multe așteptări, concurenta a decis să gătească ceea ce știe cel mai bine, iar alegere ei a dus-o direct în echipe.

Cine a primit tunica bordo și a intrat în echipa lui chef Ștefan Popescu din sezonul 16 Chefi la cuțite

Chef Ștefan Popescu a avut parte de o bucurie uriașă când a aflat că va avea patru concurenți în echipă. Iată cui a dat tunica bordo.

Tal Berkovich (cuțit de aur)

Tal Berkovich este actriță și chef holistic în Los Angeles. În preselecții, aceasta a primit patru cuțite de la jurați pentru preparatul său, însă surprizele nu au întârziat să apară. Chef Ștefan Popescu a decis să-i ofere cuțitul de aur.

Juratul și-a pus toată încrederea în concurentă, sperând că va ajuta echipa să câștige cât mai multe battle-uri.

Darius Ticmenov

Darius Ticmenov are 26 de ani, este stabilit în Marea Britanie și are o carieră impresionantă în domeniul gastronomiei. Tânărul gătește în prezent pentru echipa de Formula 1, iar acest detaliu i-a uluit pe chefi în preselecții.

Ștefana Mercori

Ștefana Mercori are 33 de ani, vine din Iași și a fascinat pe toată lumea cu parcursul său, mai ales că a absolvit una dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie și arte culinare din lume, Le Cordon Bleu.

În bootcamp, concurenta a primit tunica bordo de la chef Ștefan Popescu.

Lorin Schebor

Lorin Schebor este concurentul care și-a schimbat meseria pentru a putea ajunge la Chefi la cuțite. Decizia lui riscantă i-a adus o reușită. Acesta a primit ocazia de a merge direct în battle-uri.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

