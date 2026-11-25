Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cine a câștigat o nouă bombă cu amulete! Care a fost verdictul dat de Mihai Petre și soția lui, Elwira
Episodul 7 din data de 25 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. A șaptea ediție a acestui sezon a adus pentru cei patru jurați o provocare de zile mari. Irina Fodor le-a pregătit o nouă bombă cu amulete, ce poate schimba radical deznodământul unui battle. Cei care au degustat preparatele și au ales câștigătorul au fost Mihai Petre și soția lui, Elwira.
Miercuri, 25.11.2026, 23:00