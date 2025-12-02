În cadrul unui joc de amuletă din emisiunea Chefi la cuțite, chef Richard Abou Zaki a făcut o dezvăluire emoționantă despre originile sale și despre una dintre cele mai dragi amintiri din copilărie.

Chef-ul a povestit că bunicul său a fost cioban, iar imaginea lui i-a rămas puternic întipărită în memorie.

Cu ce se ocupa bunicul lui chef Richard Abou Zaki. Ce a povestit acesta la Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a relatat că, pe când era mic, îl vedea pe bunicul său în veșmintele tradiționale specifice meseriei: o blană de oaie mare, grea și impunătoare, și o căciulă de cioban care îi conferea un aer puternic, demn și autentic. Pentru el, bunicul a fost foarte important, iar relația lor a fost una strânsă.

Momentul emoționant s-a produs atunci când, în cadrul probei, Chef Richard s-a costumat puțin într-un cioban. Imediat ce a îmbrăcat straiele tradiționale, chef-ul a mărturisit că s-a simțit transportat în timp, direct în anii copilăriei. Hainele aspre, mirosul de lână și autenticitatea costumului l-au făcut să retrăiască o clipă prețioasă din trecutul său.

„Exact așa mi-l amintesc pe bunicul”, a spus chef Richard, vizibil emoționat. „Când am pus pe mine blana și căciula, mi-am amintit de el”, a mai spus acesta.

Povestea lui Richard Abou Zaki a fost un moment de liniște și sensibilitate la Chefi la cuțite. Chefii au continuat lupta pentru amuletă, folosind ca ingredient principal o anumită brânză.

Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki

Chef Richard, în vârstă de 29 ani, și-a amintit cu nostalgie de prima lui dragoste din adolescență, pe când se afla în Italia.

Jurații Chefi la cuțite au fost surprinși de câte amintiri a putut stârni preparatul unei concurente. Ei și-au adus aminte de prima dată când s-au îndrăgostit. Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au spus că au simțit primii fiori ai iubirii alături de cele care le-au devenit și soții și cu care trăiesc astăzi frumoase povești de dragoste.

Chef Richard Abou Zaki a recunoscut că s-a îndrăgostit pe când avea 15 ani și începuse să lucreze în Italia. Fata de care se îndrăgostise era cu 4 ani mai mare decât el și au format un cuplu timp de 1 an și jumătate. Chef Richard a mai spus că a ținut legătura cu tânăra care i-a furat inima în adolescență. A povestit despre ea că este acum profesoară, iar în urmă cu 6 luni a vorbit cu ea și aceasta l-a felicitat pentru reușitele lui din ultima vreme.

„Pe prima mea iubire din viață o chema Irene. Aveam 15 ani și ea avea 19 ani și venea mereu acolo unde munceam eu și cumpăra pâine. Mama ei a zis că Irene vrea să se ducă jos, unde era un râu și era la 15 minute de mers pe jos și am zis că o duc eu. Am stat împreună aproape un an și jumătate, a fost prima poveste. Ea acum e profesoară la școală. Chiar mi-a scris acum șase luni, a vrut să mă felicite”, a declarat Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite.

