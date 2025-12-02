Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Cu ce se ocupa bunicul lui chef Richard Abou Zaki. Ce a povestit acesta la Chefi la cuțite

Cu ce se ocupa bunicul lui chef Richard Abou Zaki. Ce a povestit acesta la Chefi la cuțite

În cadrul unui joc de amuletă din emisiunea Chefi la cuțite, chef Richard Abou Zaki a făcut o dezvăluire emoționantă despre originile sale și despre una dintre cele mai dragi amintiri din copilărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 11:31 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:51

Chef-ul a povestit că bunicul său a fost cioban, iar imaginea lui i-a rămas puternic întipărită în memorie.

Cu ce se ocupa bunicul lui chef Richard Abou Zaki. Ce a povestit acesta la Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a relatat că, pe când era mic, îl vedea pe bunicul său în veșmintele tradiționale specifice meseriei: o blană de oaie mare, grea și impunătoare, și o căciulă de cioban care îi conferea un aer puternic, demn și autentic. Pentru el, bunicul a fost foarte important, iar relația lor a fost una strânsă.

Momentul emoționant s-a produs atunci când, în cadrul probei, Chef Richard s-a costumat puțin într-un cioban. Imediat ce a îmbrăcat straiele tradiționale, chef-ul a mărturisit că s-a simțit transportat în timp, direct în anii copilăriei. Hainele aspre, mirosul de lână și autenticitatea costumului l-au făcut să retrăiască o clipă prețioasă din trecutul său.

„Exact așa mi-l amintesc pe bunicul”, a spus chef Richard, vizibil emoționat. „Când am pus pe mine blana și căciula, mi-am amintit de el”, a mai spus acesta.

Povestea lui Richard Abou Zaki a fost un moment de liniște și sensibilitate la Chefi la cuțite. Chefii au continuat lupta pentru amuletă, folosind ca ingredient principal o anumită brânză.

Citește și: Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele!

Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki

Chef Richard, în vârstă de 29 ani, și-a amintit cu nostalgie de prima lui dragoste din adolescență, pe când se afla în Italia.

Jurații Chefi la cuțite au fost surprinși de câte amintiri a putut stârni preparatul unei concurente. Ei și-au adus aminte de prima dată când s-au îndrăgostit. Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au spus că au simțit primii fiori ai iubirii alături de cele care le-au devenit și soții și cu care trăiesc astăzi frumoase povești de dragoste.

Chef Richard Abou Zaki a recunoscut că s-a îndrăgostit pe când avea 15 ani și începuse să lucreze în Italia. Fata de care se îndrăgostise era cu 4 ani mai mare decât el și au format un cuplu timp de 1 an și jumătate. Chef Richard a mai spus că a ținut legătura cu tânăra care i-a furat inima în adolescență. A povestit despre ea că este acum profesoară, iar în urmă cu 6 luni a vorbit cu ea și aceasta l-a felicitat pentru reușitele lui din ultima vreme.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Zaharia

„Pe prima mea iubire din viață o chema Irene. Aveam 15 ani și ea avea 19 ani și venea mereu acolo unde munceam eu și cumpăra pâine. Mama ei a zis că Irene vrea să se ducă jos, unde era un râu și era la 15 minute de mers pe jos și am zis că o duc eu. Am stat împreună aproape un an și jumătate, a fost prima poveste. Ea acum e profesoară la școală. Chiar mi-a scris acum șase luni, a vrut să mă felicite”, a declarat Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite.

+8
Mai multe fotografii

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce exper... Chef Sautner a dat cuțitul de aur. Ultima amuletă a sezonului stabilește câți concurenți va avea fiecare Chef în echipă...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Antena 3 O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Citește și
Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele!
Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații...
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu... Catine.ro
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Zaharia
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef...
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul online
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un fost deputat, condamnat la închisoare pentru că a spălat la Herculane banii negri din embargo. „Grota Haiducilor”, omul de paie și 270.000 de euro în sacoșă
Un fost deputat, condamnat la închisoare pentru că a spălat la Herculane banii negri din embargo. „Grota... Libertatea.ro
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor lucrau 300.000 de oameni, ca acum să fie câteva zeci de mii
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză HelloTaste.ro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
Femeia care își acceptă durerea devine forța pe care nimeni nu o poate opri
Femeia care își acceptă durerea devine forța pe care nimeni nu o poate opri Kudika
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x