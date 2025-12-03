Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele!

Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele!

Cea din urmă bombă a sezonului, pusă în joc de Irina Fodor în ediția de ieri Chefi la cuțite, a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia, după jurizarea fetelor de la Cosânzenele gătesc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 13:09 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 13:14
Galerie
Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele! | antena 1

Ultima întrecere a Chefilor pe tărâmul amuletelor a definitivat clasamentul în funcție de care se formează în această seară echipele. Astfel, în ediția Chefi la cuțite de la 20:30, jurații dau startul bootcamp-ului, ultimul prag al competitorilor înainte de battle-urile încărcate de adrenalină.

Chef Orlando Zaharia a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize, diseară, la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele!

Întrecere savuroasă ieri pentru ultima bombă a sezonului: Chefii s-au întors în Cetatea Brașovului, acolo unde au avut parte de o primire foarte călduroasă și de o probă care le-a solicitat din plin creativitatea. Fiecare jurat a avut de preparat un desert care să simbolizeze experiența personală de până acum în acest sezon. Amelia și Maria, fetele de la Cosânzenele gătesc, care se bucură de un mare succes în mediul online, au fost invitatele la degustare care au avut o mare responsabilitate.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Zaharia

Articolul continuă după reclamă

Ele au dat verdictul ce a definitivat clasamentul Chefilor după etapa amuletelor. Bomba și cele cinci puncte i-au revenit lui Chef Orlando Zaharia – care și-a asigurat astfel locul doi în clasamentul general.

În această seară, Chefii dau ultimele cuțite din audiții pentru că... începeee bootcampul! Jurații își vor alege cu atenție concurenții, pentru a-și forma echipele. Iar de acum, la alcătuirea taberelor se va ține cont de noua regulă ce i-a bulversat pe jurați. Astfel, clasamentul rezultat în funcție de punctele acumulate la amulete a stabilit câți concurenți va avea fiecare jurat.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Toți au încremenit când au văzut-o pe Kanya Sesser. În ce serial celebru a jucat atleta

+5
Mai multe fotografii

Chef Richard Abou Zaki ocupă prima poziție și va avea șase concurenți, Chef Orlando Zaharia se situează pe locul secund și își va forma o echipă din cinci concurenți, în vreme ce Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se află pe utlimele locuri și vor avea patru, respectiv trei concurenți. Urmează, așadar, o seară decisivă. Cum vor arăta echipele sezonului 16 Chefi la cuțite telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Za...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Programul prin care părinţii pot strânge 6.400 € pentru copii, timp de 18 ani. Banii nu sunt impozitaţi Programul prin care părinţii pot strânge 6.400 € pentru copii, timp de 18 ani. Banii nu sunt impozitaţi
Antena 3 Momentul în care celebra prezentatoare Laura Woods leșină în direct, înaintea unui meci amical de fotbal Momentul în care celebra prezentatoare Laura Woods leșină în direct, înaintea unui meci amical de fotbal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Zaharia
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef...
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și adulților deopotrivă
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și... Catine.ro
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Toți au încremenit când au văzut-o pe Kanya Sesser. În ce serial celebru a jucat atleta
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Toți au încremenit când au văzut-o pe Kanya Sesser. În ce serial celebru a...
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin amenință deschis Europa, înainte de întrevederea cu Steve Witkoff: „Suntem pregătiți de război”
Vladimir Putin amenință deschis Europa, înainte de întrevederea cu Steve Witkoff: „Suntem pregătiți de... Libertatea.ro
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor lucrau 300.000 de oameni, ca acum să fie câteva zeci de mii
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză HelloTaste.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare
Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
Ultima Lună Plină din 2025 aprinde karma. Mai avem doar 48 de ore să eliberăm povara anului
Ultima Lună Plină din 2025 aprinde karma. Mai avem doar 48 de ore să eliberăm povara anului Kudika
Cum să îți organizezi frigiderul ca să îți încapă toată mâncarea de Crăciun. Tehnica folosită în marile restaurante
Cum să îți organizezi frigiderul ca să îți încapă toată mâncarea de Crăciun. Tehnica folosită în marile... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize.
Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide" Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x