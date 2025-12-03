Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele!

Cea din urmă bombă a sezonului, pusă în joc de Irina Fodor în ediția de ieri Chefi la cuțite, a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia, după jurizarea fetelor de la Cosânzenele gătesc.

Ultima întrecere a Chefilor pe tărâmul amuletelor a definitivat clasamentul în funcție de care se formează în această seară echipele. Astfel, în ediția Chefi la cuțite de la 20:30, jurații dau startul bootcamp-ului, ultimul prag al competitorilor înainte de battle-urile încărcate de adrenalină.

Întrecere savuroasă ieri pentru ultima bombă a sezonului: Chefii s-au întors în Cetatea Brașovului, acolo unde au avut parte de o primire foarte călduroasă și de o probă care le-a solicitat din plin creativitatea. Fiecare jurat a avut de preparat un desert care să simbolizeze experiența personală de până acum în acest sezon. Amelia și Maria, fetele de la Cosânzenele gătesc, care se bucură de un mare succes în mediul online, au fost invitatele la degustare care au avut o mare responsabilitate.

Ele au dat verdictul ce a definitivat clasamentul Chefilor după etapa amuletelor. Bomba și cele cinci puncte i-au revenit lui Chef Orlando Zaharia – care și-a asigurat astfel locul doi în clasamentul general.

În această seară, Chefii dau ultimele cuțite din audiții pentru că... începeee bootcampul! Jurații își vor alege cu atenție concurenții, pentru a-și forma echipele. Iar de acum, la alcătuirea taberelor se va ține cont de noua regulă ce i-a bulversat pe jurați. Astfel, clasamentul rezultat în funcție de punctele acumulate la amulete a stabilit câți concurenți va avea fiecare jurat.

Chef Richard Abou Zaki ocupă prima poziție și va avea șase concurenți, Chef Orlando Zaharia se situează pe locul secund și își va forma o echipă din cinci concurenți, în vreme ce Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se află pe utlimele locuri și vor avea patru, respectiv trei concurenți. Urmează, așadar, o seară decisivă. Cum vor arăta echipele sezonului 16 Chefi la cuțite telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.