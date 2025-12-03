Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Zaharia

În ediția 10 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 2 decembrie 2025, jurații s-au luptat pentru ultima amuletă. Aceștia au primit din partea Irinei Fodor o adevărată provocare: să realizeze un desert.

Situațiile neașteptate nu au întârziat să își facă apariția în ediția 10 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 2 decembrie 2025. Chiar jurații au trăit o adevărată surpriză la jocul pentru amuletă care a avut loc la Brașov.

De data aceasta, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu au fost nevoiți să lucreze cu ingrediente dulci, fiind provocați să facă un desert pentru a impresiona degustătorii.

Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce verdict au dat Cosânzenele

Cosânzenele au primit o sarcină dificilă în ediția 10 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 2 decembrie 2025. Acestea au fost puse să departajeze preparatele realizate de cei patru chefi de la masa juriului.

„Tensiunea se taie cu cuțitul!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Emoțiile și tensiunile au atins cote maxime atunci când și-au făcut apariția în platoul show-ului culinar. Cosânzenele nu și-au dorit să-i țină în suspans pe jurați. Așadar, răspunsul lor a fost rapid.

„Înnebunesc!”, a fost replica lui chef Orlando Zaharia.

Tigaia de trei puncte a ajuns la chef Ștefan Popescu, iar cea de 4 puncte a fost oferită lui chef Richard Abou Zaki. Câștigătorul ultimei amulete a fost chiar chef Orlando Zaharia, urmând ca chef Alexandru Sautner să primească doar două puncte.

„Mi-a căzut cerul în cap!”, a dezvăluit chef Alexandru Sautner.

„Era negru!”, a mai spus chef Richard Abou Zaki despre colegul său de emisiune.

În urma amuletelor și punctelor obținute la jocurile de amulete, chef Richard Abou Zaki va avea cei mai mulți concurenți în etapa confruntărilor, fiind urmat de chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner. Chef Ștefan Popescu va avea cei mai puțini membrii în echipă.

Ce concurenți au impresionat jurații în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025

Ediția de pe 2 decembrie 2025 din Chefi la cuțite a adus pe micile ecrane o mulțime de concurenți talentați cu povești de viață impresionante, dar și cu preparate spectaculoase. Iată cine a reușit să se facă remarcat în fața chefilor.

Iuliana Munteanu

Iuliana Munteanu are 32 de ani, vine de satul Tarcău și este fermier. Odată ajunsă în platoul emisiunii, concurenta le-a povestit chefilor despre meseria ei. Aceasta a dezvăluit că este o plăcere pentru ea să hrănească animalele și să meargă cu tractorul.

Mai mult, Iuliana Munteanu și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a venit vorba despre soțul ei. După câteva confesiuni emoționante, jurații au ridicat cloșurile și i-au arătat verdictul final. Concurenta merge în etapa următoare cu 4 cuțite.

Paul Nicușor Râcu

Paul Nicușor Râcu are 37 de ani, locuiește în Elveția și este de profesie bucătar. Concurentul a decis să vină în bucătăria show-ului culinar cu o rețetă dulce, un desert care să-i cucerească pe chefi din prima clipă.

Acesta a avut multă încredere în forțele proprii, motiv pentru care a obținut patru cuțite. Jurații i-au apreciat tehnica și stilul culinar, chiar dacă nu au putut să-i ofere cuțitul de aur.

Coralia Florescu

Coralia Florescu se numără printre concurenții care au atras atenția chefilor cu energia lor pozitivă și zâmbetul sincer. Deși este mereu veselă, tânăra le-a povestit juraților că are o poveste de viață tristă.

La vârsta de 38 de ani, concurenta a trecut prin multe momente dificile. Aceasta a pierdut o persoană dragă ei, iar mai apoi a fost implicată într-un conflict ce i-ar fi putut aduce sfârșitul.

Povestea ei a uluit pe toată lumea, însă rețeta ei de midii în sos de vin alb nu a fost pe placul chefilor. Așadar, tânăra nu a primit niciun cuțit.

Ibi Cristea

Ibi Cristea are 68 de ani, locuiește în Sibiu și de profesie este coregraf și profesor de balet. Aceasta a venit la Chefi la cuțite pentru a se bucura de experiență. De asemenea, nu a crezut nici măcar o secundă că va pleca acasă cu patru cuțite.

În ediția 10 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 2 decembrie 2025, concurenta a realizat un lapte de pasăre excelent care a dus-o în etapa următoare a competiției: bootcamp.

Corina Niculina Malinetescu

Corina Niculina Malinetescu are 30 de ani și a venit la Chefi la cuțite tocmai din Viena. În viața de zi cu zi, tânăra este secretar consilier fiscal. Pentru a-i impresiona pe jurați, aceasta a decis să gătească ceafă de porc la tigaie și cartofi noi la cuptor.

Concurenta a primit trei cuțite din partea lui chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu.

Ana Solonari

Ana Solonari, concurenta născută în Republica Moldova, a reușit să atragă toată atenția juraților cu felul său carismatic și poveștile sale. Aceasta a dezvăluit că are 34 de ani și este stabilită în Cluj, acolo unde lucrează ca angajată la o firmă de piese auto.

De asemenea, tânăra le-a dezvăluit chefilor că este celebră și în mediul online. Aceasta are o mulțime de persoane care o susțin în tot ceea ce face. La final, Ana Solonari a plecat acasă cu 4 cuțite.

Marius Constantin Chiș

Marius Constantin Chiș are 38 de ani, locuiește în Satu Mare și este antreprenor în domeniul horeca. În ediția 10 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 2 decembrie 2025, concurentul le-a stins lumina chefilor cu o rețetă de ravioli proaspete cu ricotta, spanac și gălbiori.

Acesta a reușit să-i convingă pe jurați că locul lui este în competiția show-ului culinar, obținând patru cuțite.

Manny

Manny are 27 de ani, vine din Roma și este food content creator/kinky videos. Tânărul se numără printre concurenții care au reușit să stârnească curiozitatea celor patru chefi de la masa juriului.

Acesta s-a prezentat în fața lor cu o rețetă de risotto cu sfeclă roșie și cremă taleggio. Preparatul a fost foarte apreciat de jurați. Așadar, Manny merge mai departe în competiție cu patru cuțite.

Luana-Carla Romila

Luana-Carla Romila este tânăra din Dublin care i-a fascinat pe chefi cu profesia ei. Toți au făcut ochii mari când au aflat că este cercetător știintific. La vârsta de 23 de ani, aceasta are o meserie la care mulți visează.

Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au ascultat cu mare atenție poveștile ei spectaculoase, însă nu i-au putut da mai mult de două cuțite pentru preparatul realizat în bucătăria show-ului culinar.

Kanya Sesser

Kanya Sesser are 32 de ani și vine din Los Angeles. Deși s-a născut fără picioare, tânăra și-a făcut apariția la Chefi la cuțite pentru a demonstra tuturor că orice este posibil atunci când îți dorești cu adevărat.

Până la această vârstă, Kanya Sesser se mândrește cu o performanță excepțională în lumea sportului, dar și cu o mulțime de realizări. Aceasta a jucat într-un serial celebru. La final, tânăra a primit cuțitul prieteniei.

