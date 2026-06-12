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Cum a apărut Irina Iancu la scurt timp după ce a câștigat Chefi la cuțite kids. Ce a ținut să le spună celor care au apreciat-o

Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite- Viitorul are gust a transmis un mesaj pe rețelele sociale, la scurt timp de la difuzarea Finalei. Micuța a primit o mulțime de mesaje de la fanii emisiunii care au apreciat-o, așa că a simțit să le spună câteva cuvinte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 10:41 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 10:51
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Irina Iancu, mesaj pentru susținători | Antena 1
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Irina Iancu s-a filmat în grădină, alături de farfuria câștigătorului Chefi la cuțite, pe care stătea scris numele ei.

Cum a apărut Irina Iancu la scurt timp după ce a câștigat Chefi la cuțite - Viitorul are gust

„Sunt foarte emoționată și fericită și entuziamată pentru tot ce s-a întâmplat și vreau să vă mulțumesc enorm pentru tot, pentru toată susținerea, pentru toate mesajele acestea minuntate, vreau să le mulțumesc colegilor, producției, lui chef Richard, lui sous-chef Luca, vreau să le mulțumesc prietenilor, familiei, tutror care au crezut în mine. Vreau să vă spun că e foarte important să credeți în voi și să fiți voi așa cum sunteți pentru că sunteți minunați!”, a transmis mica Irina pe rețelele sociale.

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La cei 11 ani ai săi, Irina Iancu a impresionat cu ambiția și talentul de care a dat dovadă în bucătărie și a câștigat Chefi la cuțite, ediția pentru copii.

Irina și chef Richard au în comun faptul că „au reușit ceva la vârste fragede”, așa cum a spus micuța campioană. Chef Richard Abou Zaki a apreciat foarte mult că Irina și-a păstrat identitatea și a adus povestea familiei sale în farfurie, prin recrearea rețetelor învățate de la bunica, adaptate la stilul contemporan.

Daria, Irina, Nixo și Ilona au fost finaliștii Chefi la cuțite, ediția pentru copii și cu toții și-au coordonat echipele exemplar și au fost minunați în bucătărie. Cel mai mare punctaj a fost obținut de Irina, așa că micuța a câștigat titlul de câștigătoare a primului sezon Chefi la cuțite - Viitorul are gust. De asemenea, Irina și familia ei sunt așteptați la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando pentru a servi preparate de excepție și micuța va benefica de un curs cu chef Ștefan Popescu la academia lui pentru copii.

„Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu. „Nu-mi venea să cred că această micuță fată a dus acasă rezultatul. Și-a pus sufletul, a pus în farfurie povestea ei, familia, bunica! Vorbesc despre identitate de când sunt jurat și acesta este cel mai mare mesaj pe care îl poți transmite”, a spus chef Richard.

„Mi-a căzut și pălăria, am țipat, nu mai am voce acum. Prima câștigătoare Chefi la cuțite, ediția copii”, a spus Irina Iancu. Părinții din culise au plâns de bucurie la auzul veștii.

Irina Iancu, din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a impresionat jurații și a câștigat trofeul. Pe lângă trofeu, Irina a mai câștigat și prieteni minunați, pentru că toți copiii participanți au legat frumoase prietenii. La finalul ediției, au curs lacrimi de tristețe pentru că această expereință minunată, Chefi la cuțite kids, s-a încheiat.

chef richard, fiica lui si irina iancu
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