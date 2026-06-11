Chef Richard a fost extrem de mândru de victoria concurentei sale, Irina Maria Iancu, la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Juratul a transmis un mesaj pentru a o felicita pe micuța campioană.

Mesajul lui chef Richard Abou Zaki după ce mica lui concurentă, Irina Iancu, a câștigat Chefi la cuțite - Viitorul are gust | Antena 1

Irina Maria Iancu, în vârstă de 11 ani, a obținut premiul primului sezon de Chefi la cuțite, ediția pentru copii. La scurt timp de la victoria micuței sale campioane, chef Richard a transmis un mesaj pentru a-și exprima mândria și bucuria.

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Mesajul lui chef Richard după victoria Irinei Iancu la Chefi kids

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Irina și chef Richard au în comun faptul că „au reușit ceva la vârste fragede”, așa cum a spus micuța campioană. Chef Richard Abou Zaki a apreciat foarte mult că Irina și-a păstrat identitatea și a adus povestea familiei sale în farfurie, prin recrearea rețetelor învățate de la bunica, adaptate la stilul contemporan.

Daria, Irina, Nixo și Ilona au fost finaliștii Chefi la cuțite, ediția pentru copii și cu toții și-au coordonat echipele exemplar și au fost minunați în bucătărie. Cel mai mare punctaj a fost obținut de Irina, așa că micuța a câștigat titlul de câștigătoare a primului sezon Chefi la cuțite - Viitorul are gust. De asemenea, Irina și familia ei sunt așteptați la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando pentru a servi preparate de excepție și micuța va benefica de un curs cu chef Ștefan Popescu la academia lui pentru copii.

„Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu. „Nu-mi venea să cred că această micuță fată a dus acasă rezultatul. Și-a pus sufletul, a pus în farfurie povestea ei, familia, bunica! Vorbesc despre identitate de când sunt jurat și acesta este cel mai mare mesaj pe care îl poți transmite”, a spus chef Richard.

„Mi-a căzut și pălăria, am țipat, nu mai am voce acum. Prima câștigătoare Chefi la cuțite, ediția copii”, a spus Irina Iancu. Părinții din culise au plâns de bucurie la auzul veștii.

Irina Iancu, din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a impresionat jurații și a câștigat trofeul. Pe lângă trofeu, Irina a mai câștigat și prieteni minunați, pentru că toți copiii participanți au legat frumoase prietenii. La finalul ediției, au curs lacrimi de tristețe pentru că această expereință minunată, Chefi la cuțite kids, s-a încheiat.

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