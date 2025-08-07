Chefi la cuțite, cel mai apreciat cooking show din România, aduce, începând de mâine, la Festivalul Summer Well cele mai savuroase gustări, create după rețete gândite de cei patru jurați special pentru această ocazie.

Astfel, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vin la întâlnirea cu publicul de pe Domeniul Știrbey din Buftea în serile de 8, 9 și 10 august, fiind gata să transforme standul Chefi la cuțite într-un punct de atracție unde fanii emisiunii se vor putea delecta cu preparate ce poartă semnăturile celebrilor jurați.

Jurații Chefi la cuțite vin la Festivalul Summer Well cu cele mai savuroase gustări, preparate de ei la standul show-ului culinar de la Domeniul Știrbey

Chef Ștefan Popescu va prepara la Festivalul Summer Well Rock’n’pork juicy sandwich cu mozzarella și ceapă crocantă, iar Chef Orlando Zaharia va pregăti sandwich-ul Puterea gustului, în vreme ce Chef Richard Abou Zaki va intra în scenă cu porții delicioase de costiță de porc afumată cu fân și glazurată cu sos barbeque de cireșe, iar Chef Alexandru Sautner va definitiva meniul Chefi la cuțite cu prăjituri Baba cu înghețată de cafea.

Cei prezenți la standul show-ului culinar de la Festivalul Summer Well vor avea astfel ocazia să-i vadă pe cei patru jurați în acțiune, să simtă vibrația din ringul amuletelor și să deguste preparatele Chefilor. De mâine până duminică, la Festivalul Summer Well urmează trei seri de întâlniri memorabile cu jurații celui mai iubit show culinar din România!