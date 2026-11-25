O prezență surprinzătoare în platoul „Chefi la cuțite”! Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul regretatului Mircea Lucescu, a venit în fața juraților cu un preparat italian, dar și cu o poveste despre pasiunea pentru gătit, antreprenoriat și dorința de a-și construi propriul drum, departe de celebritatea familiei.

Matei Lucescu, apariție surpriză la Chefi la cuțite! Cu ce preparat a încercat să-i impresioneze pe jurați | antena 1

Concurentul a primit trei cuțite, iar Chef Richard i-a oferit și cuțitul argintiu. Matei a mărturisit că, deși a crescut într-o familie în care fotbalul era omniprezent, nu a ales să urmeze cariera tatălui și a bunicului său.

Matei Lucescu, apariție surpriză la Chefi la cuțite!

A avut parte de susținerea lor, însă a preferat să-și descopere propriile pasiuni. „Răzvan e tata, Mircea bunicu. Eu îi văd diferit. În fiecare vacanță stăteam cu ei și ăsta e bunicul, la fel și cu tatăl meu, e tata”, a povestit concurentul, explicând că pentru el relația cu cei doi a fost una firească, dincolo de performanțele și notorietatea lor.

Pasiunea pentru bucătărie a apărut în perioada pandemiei, când familia a fost nevoită să petreacă mai mult timp acasă. Inițial, soția sa era cea care gătea, însă Matei a început să urmărească mai atent rețete și să experimenteze preparate interesante. Treptat, pasiunea l-a prins atât de tare, încât a ajuns să gătească mai mult decât partenera sa.

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La „Chefi la cuțite”, el a ales să pregătească spaghetti all'amatriciana, un preparat italian pe care a încercat să-l aducă în fața juraților. Alegerea pastelor a stârnit însă discuții încă de la degustare.

Chef Richard a observat că pastele erau prea subțiri și a criticat folosirea busuiocului, considerând că rețeta tradițională trebuie respectată. „Eu vorbesc de tradiție pură”, a explicat juratul, făcând o comparație cu preparatele românești cărora nu le-ar adăuga ingrediente fără legătură cu rețeta originală.

Chef Sautner a avut o abordare diferită și a spus că preparatul merge și fără busuioc, dar este mai bun cu acesta. Chef Richard a insistat însă asupra alegerii pastelor, spunând că nu poți pregăti amatriciana cu o pastă nepotrivită.

Antreprenor în industria berii artizanale și student în Olanda

Matei Lucescu a vorbit și despre afacerea pe care a dezvoltat-o în industria berii artizanale. În urmă cu aproximativ șapte ani, a intrat într-un domeniu despre care nu știa aproape nimic, dar care l-a fascinat după ce a participat la un festival de profil.

Așa a descoperit că doar din patru ingrediente se pot obține numeroase sortimente și combinații de bere, iar curiozitatea s-a transformat într-un proiect antreprenorial. Este implicat în brandul românesc Grivița, iar Chef Orlando Zaharia a apreciat faptul că a reușit să-și construiască un nume într-o industrie diferită de cea în care familia sa este celebră.

A studiat management în Olanda, alături de soția sa, iar cei doi și-au dorit ca, după întoarcerea în țară, să dezvolte o afacere proprie.

La întrebarea despre rețetele preferate, Matei a dezvăluit că oscilează între pastele carbonara și pancakes-urile americane. Rețeta de paste are și o legătură specială cu familia: a învățat-o de la mama sa, care o preluase de la bunica, iar Mircea Lucescu descoperise, la rândul său, diverse rețete în Italia.

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Chef Richard l-a felicitat pentru modestie, căldură și simplitatea discursului, însă a avut și câteva observații tehnice asupra preparatului. Chef Sautner a considerat pastele simple, dar gustoase, iar Chef Orlando a subliniat că tocmai simplitatea unei farfurii scoate în evidență eventualele greșeli și oferă ocazia de a învăța.

În final, Matei Lucescu a primit trei cuțite. Chef Richard i-a oferit cuțitul argintiu și i-a transmis că este un tânăr cu visuri mari, care merită să fie încurajat.

Concurentul a recunoscut că a avut emoții puternice și că experiența a fost una palpitantă, pe care o va trece în tabelul personal al reușitelor.