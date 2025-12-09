Mesajul emoționant pe care Chef Orlando Zaharia i l-a transmis fiului său, Andu, de ziua lui de naștere

Antena Căutare
Chef Orlando Zaharia a sărbătorit de curând ziua de naștere a fiului său, Andu și i-a transmis un mesaj emoționant.

Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 15:54 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 16:30
Juratul de la Chefi la cuțite și fiul său au o legătură cu adevărat specială. Cei doi nu sunt doar cei mai buni prieteni, ci și lucrează împreună. | Antena 1

Juratul de la Chefi la cuțite și fiul său au o legătură cu adevărat specială. Cei doi nu sunt doar cei mai buni prieteni, ci și lucrează împreună.

În timp ce este student, Andu a decis că vrea să contribuie și la dezvoltarea afacerii familiei, alături de tatăl său și a vrut să lucreze și el la Zmoke, restaurantul deschis de tatăl lui.

Inițial, Andu a lucrat în bucătărie, acolo unde a învățat mai multe tehnici de gătire a cărnii și a altor preparate delicioase din bucătăria Zmoke, iar mai apoi a decis să încerce și rolul de barman, pentru a descoperi ce îi place cel mai mult.

Chef Orlando îl sprijină pe fiul său și îl încurajează în deciziile lui de a explora cât mai multe laturi ale afacerii de familie, având în vedere că Andu studiază acum management la facultate.

“Andu este miracolul din viața mea! 20 de ani de iubire ce nu poate fi pusă în cuvinte. La mulți ani!”, a scris Chef Orlando Zaharia la descrierea imaginii cu fiul său.

Poza a strâns peste 10.000 de aprecieri în doar câteva ore, iar în secțiunea de comentarii, fanii s-au întrecut în urări pentru Andu, felicitându-l pe juratul Chefi la cuțite pentru fiul minunat pe care îl are.

În imagine, Andu arată mult mai matur, s-a tuns scurt și acum a apărut și un tatuaj imens pe piept, lucru care i-a surprins pe fanii celebrului bucătar.

Într-un interviu exclusiv, Chef Orlando a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiul său, Andreas, în bucătărie.

"O să îl ajut eu. El lucrează de la început cu mine aici și i-am oferit posibilitatea să treacă prin orice secție își dorește el și să aleagă. El oricum și-a ales de mult că vrea să facă cu totul altceva, vrea să fie manager și de aceea s-a dus și la facultate, face Management. Să știți că nu vrea să spună adevărul, dar el e chiar foarte bun în bucătărie. N-a inventat nimic, dar este un foarte bun executant. Acum este și barman", a povestit Chef Orlando despre fiul lui.

La rândul său, Andu, așa cum îl alintă Chef Orlando, a povestit că îi place foarte mult să lucreze cu tatăl lui și a spus și ce sfat a primit de la acesta.

"Primul sfat pe care l-am primit de la tatăl meu când am început să lucrez aici a fost să mă gândesc dacă vreau să muncesc serios sau dacă nu să plec și a trebuit să aleg", a mai adăugat Andreas.

Chefi la cuțite, lider detașat de audiență. Tensiune maximă în această seară: cea mai grea probă din istoria competiției...
