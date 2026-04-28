Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după cel de-al optulea battle. Chef Sautner a izbucnit în lacrimi

După cel de-al optula battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, chef Alexandru Sautner a izbucnit în lacrimi, deoarece i-a părut foarte rău de eliminarea concurentului său.

Echipele gri, verde și bej au mers la proba individuală, după ce echipa bordo a obținut victoria la battle, în ediția de Chefi la cuțite de pe 28 aprilie 2026. Concurenții și-au dat ingrediente unii altora. Patiserele Marina și Sabina și-au dat ingrediente grele una alteia.

Iată cu ce ingrediente au gătit concurenții de la Chefi la cuțite în proba individuală!

Sabina i-a dat Marinei să gătească cu fudulii de vițel

Radu i-a dat lui Darius să gătească cu castane

Marina i-a dat Sabinei să gătească cu creier

Pita i-a dat Anastasiiei să gătească cu homar

Salvatore i-a dat lui Alex să gătească cu tapioca

Denis i-a dat lui Ștefan să gătească cu cuscus

Adela i-a dat lui Vladimir să gătească cu edamame

Florin i-a dat lui Radu să gătească cu semințe de dovleac

Vladimir i-a dat lui Florin să gătească cu saint jacques

Alex i-a dat lui Salvatore să gătească cu kiwi

Ștefan i-a dat lui Rareș să gătească cu cafea

Anastasiia i-a dat Pitei să gătească cu prune uscate

Rareș i-a dat Adelei să gătească cu banane

Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că punctajele au fost mari și în seara aceasta.

„Nu stăm rău nici în seara asta. E peste medie, ceea ce i-a făcut pe chefi să plece mulțumiți de la degustare”, i-a anunțat Irina Fodor pe concurenți.

Chefi au fost uimiți de preparatele celor două patisere: „Ați vrut să vă dați la gioale una alteia. Și uite ce preparate au ieșit”, a spus chef Sautner, încântat că ambele au gătit extraordinar.

Salvatore De Micco din echipa verde a lui chef Alexandru Sautner este eliminat de la Chefi la cuțite

Iată ce punctaje au obținut concurenții:

Sabina (echipa gri) - 20 de puncte (punctaj maxim)

Radu (echipa bej)- 18 puncte

Marina (echipa verde) - 17 puncte

Adela (echipa bej) - 11 puncte

Vladimir (echipa gri) - 13 puncte

Anastasiia (echipa verde) - 8 puncte

Pita (echipa gri) - 12 puncte

Alex (echipa bej) - 12 puncte

Ștefan (echipa verde) - 12 puncte

Florin (echipa verde) 13 puncte

Salvatore (echipa verde) - 5 puncte

Chef Sautner a început să plângă chiar înainte de a afla cine dintre FLorin și Salvatore părăsește competiția. Liderul echipei verzi s-a atașat de ambii concurenți

„Sunt foarte trist. Nu știu când am plâns în hohote așa ultima dată. Salvatore este o persoană cum îți dorești mereu să ai în preajma ta: o persoană ascultătoare, sinceră”, a spus chef Sautner despre concurentul său, care a fost eliminat de la Chefi la cuțite în ediția de pe 28 aprilie 2026.

Citește și: Chefi la cuțite, 28 aprilie. Patru noi concurenți intră în echipe. Pe cine a adus chef Orlando pentru a-i destabiliza pe adversari

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.