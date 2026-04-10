Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Rețeta delicioasă de pască a lui Chef Alexandru Sautner. Cum prepară juratul Chefi la cuțite desertul de Paște

Într-un interviu exclusiv, Chef Alexandru Sautner ne-a dezvăluit care este rețeta lui pentru pasca pe care o pregătește pentru masa de Paște.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 08:02 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 09:06

În Vinerea Mare, gospodinele pregătesc preparatele delicioase pentru masa de Paște. Multe dintre ele caută inspirație la cei mai buni bucătari din țară. Chef Alexandru Sautner a împărtășit cu noi rețeta sa de pască pe care o pregătește mereu de Paște.

Cu o cremă de brânză aromată cu vanilie și coajă de lime și portocală și un aluat delicios de cozonac, această rețetă este extrem de simplu de preparat și e gata rapid, în doar 30 de minute la cuptor.

Rețeta delicioasă de pască a lui Chef Alexandru Sautner

Ingrediente - Rețeta delicioasă de pască a lui Chef Alexandru Sautner

  • aluat rămas de la cozonac
  • brânză de vaci
  • 4 linguri de zahăr
  • o esență de vanilie
  • coaja de la o lămâie
  • 2 ouă
  • smântână lichidă
  • stafide
  • coaja de la un lime
  • coaja de la o portocală

Mod de preparare - Rețeta delicioasă de pască a lui Chef Alexandru Sautner

Ungem o tavă rotundă cu unt și apoi întindem aluatul de cozonac. Așezăm foaia în tava rotundă. Într-un bol punem brânza de vacă, zahărul, esența de vanilie și coaja de la o lămâie. Apoi adăugăm ouăle și smântâna. Batem bine cu un tel sau mixăm cu mixerul până obținem o cremă de brânză omogenă. După ce e gata crema, adăugăm și coaja de la un lime și cea de la portocală. Apoi se adaugă stafidele și amestecăm totul.

Din aluatul rămas putem face și decorațiile pentru pască. Răsucim două fâșii de aluat ca să le avem pregătite pentru decor. Turnăm mai întâi crema de brânză peste aluatul așezat în tava rotundă. Apoi adăugăm deasupra cele două fâșii de aluat împletite chiar pe marginea tăvii. Băgăm tava la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade.

colaj alexandru sautner
+9
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x