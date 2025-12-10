Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Victorie pentru echipa galbenă a lui Chef Sautner ieri, la Chefi la cuțite. Diseară, Chef Richard vrea revanșa

Victorie pentru echipa galbenă a lui Chef Sautner ieri, la Chefi la cuțite. Diseară, Chef Richard vrea revanșa

Chef Richard deschide diseară ostilitățile cu o amuletă grea: ”Vreau să-mi iau revanșa!”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 12:43 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 12:43
Galerie
Diseară, nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă, iar cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard Abou Zaki, dornic de o aprigă revanșă. | Antena 1

Cel de-al treilea battle s-a trăit la intensitate maximă ieri, în bucătăria Chefi la cuțite, aducând victoria echipei galbene conduse de Chef Alexandru Sautner după o sesiune de gătit marcată de două amulete puternice. Diseară, nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă, iar cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard Abou Zaki, dornic de o aprigă revanșă.

Ieri seară echipele s-au confruntat cu cea mai grea probă din istoria show-ului culinar, fiind nevoite să pregătească meniuri cu ingrediente preluate din tablourile unor artiști celebri – dificultatea a constat în folosirea ingredientelor atât pentru aperitiv, cât și pentru felul principal și desert.

Cel de-al treilea battle s-a trăit la intensitate maximă

Lucrurile s-au precipitat atunci când, peste provocarea culinară, au aterizat două amulete ce au provocat conflicte, dar și confuzie. Chef Orlando Zaharia și-a folosit puterea de a face un schimb de concurenți, alegându-l pe Bogdan Panaite din tabăra galbenă și renunțând la Alex Dima.

Articolul continuă după reclamă

Tot aseară, Chef Richard Abou Zaki a complicat misiunea adversarilor, impunându-le să lucreze o parte din probă la bancurile altei echipe. În ciuda acestor impedimente, Chef Sautner și tunicile galbene au fost victorioși cu șase farfurii. La capătul serii, după proba individuală, tabăra verde a pierdut un om, Mărioara Nucșoreanu părăsind competiția.

În această seară, sunetul alarmei aduce noi valuri de emoții în bucătăria Chefi la cuțite: nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă. Cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard, dornic de o aprigă revanșă, după ce aseară nu a obținut nicio farfurie în verdictul battle-ului.

chefi la cutite sezonul 16
+5
Mai multe fotografii

”Vreau să-mi iau revanșa. Dau o amuletă ca să-i îngheț pe toți!”, a anunțat juratul. La rândul său, Chef Sautner își dorește o nouă victorie după ce Chef Orlando i-a luat un concurent. ”Mi-am făcut un calcul și o să-mi treacă supărarea în anul 2037”, a spus Chef Sautner. Ambițiile sunt uriașe în bucătăria Chefi la cuțite – ce va urma telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Ce detaliu i-a uimit pe toți, la verdi...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea
Observatornews.ro Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Antena 3 Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Ce detaliu i-a uimit pe toți, la verdict
Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Ce detaliu i-a uimit pe toți,...
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Cine a câștigat al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii! Ce s-a întâmplat
Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Cine a câștigat al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii! Ce...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană Jurnalul
În această iarnă, ceea ce credeai sfârșit devine începutul tău cel mai curajos
În această iarnă, ceea ce credeai sfârșit devine începutul tău cel mai curajos Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x