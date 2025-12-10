Victorie pentru echipa galbenă a lui Chef Sautner ieri, la Chefi la cuțite. Diseară, Chef Richard vrea revanșa

Chef Richard deschide diseară ostilitățile cu o amuletă grea: ”Vreau să-mi iau revanșa!”

Cel de-al treilea battle s-a trăit la intensitate maximă ieri, în bucătăria Chefi la cuțite, aducând victoria echipei galbene conduse de Chef Alexandru Sautner după o sesiune de gătit marcată de două amulete puternice. Diseară, nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă, iar cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard Abou Zaki, dornic de o aprigă revanșă.

Ieri seară echipele s-au confruntat cu cea mai grea probă din istoria show-ului culinar, fiind nevoite să pregătească meniuri cu ingrediente preluate din tablourile unor artiști celebri – dificultatea a constat în folosirea ingredientelor atât pentru aperitiv, cât și pentru felul principal și desert.

Lucrurile s-au precipitat atunci când, peste provocarea culinară, au aterizat două amulete ce au provocat conflicte, dar și confuzie. Chef Orlando Zaharia și-a folosit puterea de a face un schimb de concurenți, alegându-l pe Bogdan Panaite din tabăra galbenă și renunțând la Alex Dima.

Tot aseară, Chef Richard Abou Zaki a complicat misiunea adversarilor, impunându-le să lucreze o parte din probă la bancurile altei echipe. În ciuda acestor impedimente, Chef Sautner și tunicile galbene au fost victorioși cu șase farfurii. La capătul serii, după proba individuală, tabăra verde a pierdut un om, Mărioara Nucșoreanu părăsind competiția.

În această seară, sunetul alarmei aduce noi valuri de emoții în bucătăria Chefi la cuțite: nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă. Cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard, dornic de o aprigă revanșă, după ce aseară nu a obținut nicio farfurie în verdictul battle-ului.

”Vreau să-mi iau revanșa. Dau o amuletă ca să-i îngheț pe toți!”, a anunțat juratul. La rândul său, Chef Sautner își dorește o nouă victorie după ce Chef Orlando i-a luat un concurent. ”Mi-am făcut un calcul și o să-mi treacă supărarea în anul 2037”, a spus Chef Sautner. Ambițiile sunt uriașe în bucătăria Chefi la cuțite – ce va urma telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.