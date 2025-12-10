Chefi la cuțite | Sezonul 16, 10 decembrie 2025. Chef Richard a folosit o amuleta grea! A schimbat un concurent din echipa lui cu unul de la cea roșie!

Episodul 15 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 10 decembrie 2025. Sunetul alarmei a adus noi valuri de emoții în bucătărie. Chef Richard, dornic de o aprigă revanșă, a apăsat butonul roșu, după ce aseară nu a obținut nicio farfurie în verdictul battle-ului. A schimbat un concurent din echipa lui cu unul de la echipa roșie!

Miercuri, 10.12.2025, 20:30