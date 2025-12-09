Antena Căutare
Ilona, fiica lui Nicolai Tand, a împlinit 15 ani! Mesajul chef-ului de la Neatza i-a înduioșat pe fani: „Prima iubire..."

Nicolai Tand, mesaj emoționant pentru fiica lui, Ilona. Cuvintele pe care i le-a adresat i-a emoționat pe cititori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 13:22 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 14:38
Ilona, fiica lui Nicolai Tand a împlinit 15 ani! | Antena 1, captura Instagram

Nicolai Tand trăiește unele dintre cele mai speciale momente alături de familia lui frumoasă de care este atât de mândru și care îi este alături în fiecare zi. El nu doar că este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari de la noi din țară, ci este și un tată model, pe care orice copil și-ar dori să îl aibă oricând.

Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Ilona, acesta a publicat o fotografie de colecție cu ea și a scris în câteva cuvinte tot ce a simțit din plin în ziua respectivă. Iată ce urare emoționată i-a făcut și cât de frumoasă este fata lui!

Citește și: Chef Nicolai Tand, din nou pe băncile școlii. Fostul concurent Asia Express a ales să își finalizeze studiile

Ilona moștenește atât frumusețea, cât și talentul de la părinții săi care sunt extrem de fericiți și mândri de parcursul pe care ea îl are până în prezent, la vârsta de 15 ani.

Aceasta s-a remarcat în vara anului 2025, atunci când a apărut pe coperta revistei AList Magazine, stârnind o mulțime de aprecieri și sentimente de mândrie în rândul celor apropiați și nu numai.

Nu doar frumusețea ei deosebită o face să iasă în evidență, ci și inteligența de care a dat dovadă încă de când era micuță, deoarece a obținut o medalie de argint la limba engleză în cadrul programului Kumon Voluntari, acolo unde cea care i-a înmânat diploma a fost chiar marea campioană Ana Maria Brânză.

Ea este pasionată și de bucătărie, moștenind totul chiar de la tatăl ei, căruia îi mai cere din când în când câte un sfat chiar dacă îi place să se descurce singură fără ajutor.

Totuși, tatăl ei nu stă departe niciodată de ea și o ajută ori de câte ori are ocazia, oferindu-i unele dintre cele mai bune indicații atât atunci când vine vorba de gătit, cât și atunci când vine vorba de viață.

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 15 ani, acesta i-a urat mulți ani senini și luminoși, așa cum obișnuiește ea să fie, mărturisindu-i droagostea pe care i-o poartă în doar câteva cuvinte, dar pline de însemnătate:

„Prima iubire din viața noastră: Ilona! La mulți ani senini și luminoși ca tine!”.

El a scris totul în mediul online, acolo unde a adăugat și o fotografie cu superbă lui fiică.

Citește și: Drama neștiută din viața lui Nicolai Tand: soția lui, Monica, a pierdut trei sarcini. Omagiul adus copiilor nenăscuți

Atât la postarea de pe Facebook, cât și la cea de pe Instagram, ea a primit zeci de urări din partea celor care îi urmăresc pe tatăl său, fiindu-i transmise unele dintre cele mai bune gânduri.

Iată doar câteva dintre acestea:

„La mulți ani!!! O domnișoară frumoasă aveți ...să vă aducă numai bucurii!!!”;

„Dumnezeu să o binecuvinteze cu sănătate și putere deplină”,

„La mulți ani fericiți alături de cei dragi... Să vă trăiască domnișoara”;

„Ilona voastră este o adolescentă foarte drăguță și frumușică! Sa vă trăiască și să vă aducă bucurii!”.

Citește și: Nicolai Tand, mândru de fiica sa. Ce realizare importantă a avut: „A moștenit de la mama ei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

