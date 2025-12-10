Chefi la cuțite | Sezonul 16, 10 decembrie 2025. Nervi întinși la maxim în bucătărie! Chef Orlando a izbucnit și s-a simțit trădat de cuțitul său de aur!

Episodul 15 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 10 decembrie 2025. După ce și-au stabilit ingredientele, echipele s-au apucat rapid de treabă și fiecare a încercat să obțină un preparat cât mai gustos! Tensiunile n-au întârziat să apară, iar chef Orlando a avut o ieșire nervoasă, atunci când cuțitul său de aur l-a dezamăgit!

Miercuri, 10.12.2025, 21:58