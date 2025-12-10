Medicool sezonul 9, 10 decembrie 2025. Poți face sport cu astm bronșic? Experiența pacientului Mihail Stănescu

Episodul 66 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 10 decembrie 2025. Mihail Stănescu vorbește deschis despre experiența lui cu astmul bronșic și provocările unei afecțiuni cronice. Poți face sport în siguranță dacă ai astm? Ce recomandă medicii și ce reguli trebuie respectate? Află ce tipuri de mișcare sunt permise, ce trebuie evitat și cum poți avea un stil de viață activ chiar și cu această condiție.

Miercuri, 10.12.2025, 19:00