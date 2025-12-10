Medicool sezonul 9, 10 decembrie 2025. Cum începe dependența de jocuri de noroc? Remus Iosub, mărturie dură: „Mi-am distrus toate relațiile”

Episodul 66 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 10 decembrie 2025. Remus Iosub vorbește fără perdea despre cei 13 ani în care dependența de jocuri de noroc i-a schimbat complet viața. Totul a început cu „5 lei băgați la aparate”, iar de acolo a început un drum care i-a afectat relațiile, sănătatea emoțională și echilibrul personal. Remus explică mecanismele psihologice ale dependenței și momentul în care a realizat că a ajuns la limită.

Miercuri, 10.12.2025, 19:00