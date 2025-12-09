Chefi la cuțite | Sezonul 16, 9 decembrie 2025. Chef Richard a complicat proba și mai tare! Ce amuletă a aruncat în luptă: E penală!

Episodul 14 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 9 decembrie 2025. Când cronometrul a pornit, toată lumea s-a repezit către cămară, pentru a-și toate ingredientele. Cu așa misiune, proba de gătit nu a fost deloc ușoară, însă nimeni nu a vrut să abandoneze lupta. Așa cum era de așteptat, lupta s-a complicat când Chef Richard a folosit o amuletă puternică.

