Medicool sezonul 9, 10 decembrie 2025. Dependența de picături de nas! Experiența lui Radu Țibulcă

Episodul 66 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 10 decembrie 2025. Picăturile de nas pot fi o soluție rapidă, dar uneori pot duce la dependență. Radu Țibulcă vorbește despre experiența lui, iar boardul medical explică de ce apare acest fenomen și cum îl poți evita. În plus, descoperă și remedii naturiste eficiente pentru decongestie nazală: inhalații cu aburi, apă salină, ceaiuri antiinflamatoare și trucuri simple pe care le poți aplica acasă.

Miercuri, 10.12.2025, 19:00