Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!
Logo show

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!

Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 22 decembrie 2025. Irina Fodor i-a anunțat pe chefi și pe concurenți că va avea loc cea mai grea probă individuală de până acum, deoarece miza este una uriașă. „Câștigătorul de astăzi are dreptul să trimită doi oameni în semifinală. Locul doi salvează un om. Locul trei și locul patru niciunul. În rest, toată lumea merge la individuală!” a fost replica Irinei Fodor care nu doar că i-a speriat pe concurenți, dar i-a și motivat să scoată la iveală puteri pe care nici nu știau că le au.
Luni, 22.12.2025, 20:50
x
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Ștefan și-a aruncat în luptă ultima amuletă: Fără rime nu deschizi gura!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Ștefan și-a aruncat în luptă ultima amuletă: Fără rime nu deschizi gura!

Logo show Luni, 22.12.2025, 21:18 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la ultimul battle pe echipe: meniu românesc de eveniment

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la ultimul battle pe echipe: meniu românesc de eveniment

Logo show Luni, 22.12.2025, 21:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Emoții mari înainte de ultimul battle. Discursurile chefilor i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Emoții mari înainte de ultimul battle. Discursurile chefilor i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți

Logo show Luni, 22.12.2025, 20:30 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc astele la final de an

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc astele la final de an

Logo show Luni, 22.12.2025, 11:35 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Detaliile care transformă casa într-o poveste de Crăciun

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Detaliile care transformă casa într-o poveste de Crăciun

Logo show Luni, 22.12.2025, 11:30 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Cum să faci curățenia de Crăciun eficient și fără stres

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Cum să faci curățenia de Crăciun eficient și fără stres

Logo show Luni, 22.12.2025, 10:24 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Jocul „Ghicește cui aparține cutia de cadou”. Care dintre matinali a câștigat

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Jocul „Ghicește cui aparține cutia de cadou”. Care dintre matinali a câștigat

Logo show Luni, 22.12.2025, 10:18 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Cum arată un antrenament matinal care îți dă o stare de bine

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Cum arată un antrenament matinal care îți dă o stare de bine

Logo show Luni, 22.12.2025, 10:12 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Cum să te pregătești pentru un Crăciun sigur la munte. Ce trebuie să ai la tine

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Cum să te pregătești pentru un Crăciun sigur la munte. Ce trebuie să ai la tine

Logo show Luni, 22.12.2025, 08:55 Super Neatza, 22 decembrie 2025. La mulți ani, Cristina!

Super Neatza, 22 decembrie 2025. La mulți ani, Cristina!

Logo show Luni, 22.12.2025, 08:51 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Mâncatul emoțional de sărbători. De ce apare și ce îl declanșează

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Mâncatul emoțional de sărbători. De ce apare și ce îl declanșează

Logo show Luni, 22.12.2025, 08:48 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Leii se vor simți suprasolicitați

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Leii se vor simți suprasolicitați

Logo show Luni, 22.12.2025, 08:39
x