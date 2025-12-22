Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!

Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 22 decembrie 2025. Irina Fodor i-a anunțat pe chefi și pe concurenți că va avea loc cea mai grea probă individuală de până acum, deoarece miza este una uriașă. „Câștigătorul de astăzi are dreptul să trimită doi oameni în semifinală. Locul doi salvează un om. Locul trei și locul patru niciunul. În rest, toată lumea merge la individuală!” a fost replica Irinei Fodor care nu doar că i-a speriat pe concurenți, dar i-a și motivat să scoată la iveală puteri pe care nici nu știau că le au.

