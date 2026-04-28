Chefi la cuțite | Sezonul 17. Sabina Sopterean și Marina Luca au vrut să se încurce reciproc cu ingrediente dificile: Suntem doar adversare în competiție!
Episodul 25 din data de 28 aprilie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Sabina Sopterean este patisera echipei gri, iar Marina Luca, este cuțitul de aur și patiseara echipei verzi. Cele două au vrut să se încurce reciproc când au avut ocazia să-și dea una alteia ingrediente. Așadar, Sabina i-a dat Marinei să gătească cu fudulii de vițel. Când a venit rândul Marinei să ofere un ingredient cuiva din echipa adverse, i-a dat creierul de vițel Sabinei.
Marti, 28.04.2026, 23:12