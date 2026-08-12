Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!

Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care competiția săptămânii ajunge la final! După cele două victorii, echipele sunt la egalitate, așa că orgoliile vor fi mari. Într-o zi ploioasă, nea Marin a dat din nou trezirea vedetelor!

”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 12.08.2026, 23:32

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze...

Miercuri, 12.08.2026, 23:08

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe...

Miercuri, 12.08.2026, 22:37

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe...

Miercuri, 12.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă!...

Miercuri, 12.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până...

Miercuri, 12.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de...

Miercuri, 12.08.2026, 21:00

Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți...

Marti, 11.08.2026, 23:32

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix...

Marti, 11.08.2026, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la...

Marti, 11.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul...

Marti, 11.08.2026, 22:14

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina...

Marti, 11.08.2026, 21:44