Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!
Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care competiția săptămânii ajunge la final! După cele două victorii, echipele sunt la egalitate, așa că orgoliile vor fi mari. Într-o zi ploioasă, nea Marin a dat din nou trezirea vedetelor!
Miercuri, 12.08.2026, 20:30