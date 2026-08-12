Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!
Logo show

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!

Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care competiția săptămânii ajunge la final! După cele două victorii, echipele sunt la egalitate, așa că orgoliile vor fi mari. Într-o zi ploioasă, nea Marin a dat din nou trezirea vedetelor!
Miercuri, 12.08.2026, 20:30
”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 ”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la... Miercuri, 12.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze... Miercuri, 12.08.2026, 23:08 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe... Miercuri, 12.08.2026, 22:37 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe... Miercuri, 12.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă!... Miercuri, 12.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până... Miercuri, 12.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de... Miercuri, 12.08.2026, 21:00 Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți... Marti, 11.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta? Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix... Marti, 11.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la... Marti, 11.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul porcilor îmbrăcată într-o fustă de balerină Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul... Marti, 11.08.2026, 22:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina Pușcău a tras o căzătură pe cinste! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina... Marti, 11.08.2026, 21:44
x
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 3. Irina Fodor: Va fi o cursă intensă cu răsturnări de situație

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 3. Irina Fodor: Va fi o cursă intensă cu răsturnări de situație

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:35 ”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:08 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:37 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 21:00 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 00:24 Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Logo show Marti, 11.08.2026, 22:40
x