Sezonul final al spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă are premiera joia aceasta, de la 20.30

Din 27 august, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, spin-off-ul serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Destine cu parfum de lavandă revine cu sezonul final.

Confruntări decisive, răsturnări de situație la tot pasul şi momente care vor schimba pentru totdeauna destinele personajelor vor avea loc în ultima parte a producției.

După ce a continuat universul emoționant şi deopotrivă fragil din Podişor, aducând în prim-plan noi iubiri, secrete şi alegeri dificile, povestea ajunge în această toamnă într-un moment decisiv. În sezonul final, fiecare personaj va fi pus în fața propriilor decizii, iar adevărurile ascunse până acum ies la lumină. Într-o lume în care nimic nu mai este ceea ce pare, fiecare va trebui să îşi joace ultima carte.

„Pentru mine, Destine cu parfum de lavandă înseamnă mai mult decât o continuare a unei poveşti pe care publicul a îndrăgit-o. Este un ultim capitol din universul pe care l-am construit în Podişor şi care vrem să păstreze emoția care ne-a adus telespectatorii aproape, dar să ridice şi mai mult miza. Vom plânge, vom râde şi ne vom bucura alături personajele noastre până la ultima poveste. Abia aşteptăm să vedem cum îl va primi publicul, pentru că trebuie să recunoaştem, noi şi de acolo ne luăm puterea de a construi mai departe, din felul în care oamenii primesc produsele noastre!”, dezvăluie Ruxandra Ion, creatoarea serialului original.

La rândul lor, protagoniştii dezvăluie: „Finalul ultimului sezon din Destine cu parfum de lavandă vine cu toată tensiunea și pasiunea acumulate până acum. Ele au ajuns la cote maxime și sunt gata să se desfășoare în fața publicului nostru fidel. Sper să fiți alături de Teo. Are nevoie de toată înțelegerea și susținerea voastră”, spune Victoria Raileanu, în vreme ce Liviu Bora completează: „Pentru Andrei, nimic nu va mai fi la fel. Alegerile lui, sentimentele lui și tot ceea ce a ascuns până acum sunt pe cale să iasă la lumină. Haideți să descoperim împreună ce se va întâmpla cu el!”.

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Cu o distribuție puternică și o poveste care promite să țină telespectatorii cu sufletul la gură, Destine cu parfum de lavandă continuă tradiția producțiilor de succes semnate de Ruxandra Ion, oferind publicului o experiență emoționantă și plină de suspans. Difuzat în fiecare joi, de la 20.30, Destine cu parfum de lavandă deschide un ultim capitol în universul care a cucerit publicul: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel. Dar lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor prezenți acolo.