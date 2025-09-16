Chef Orlando Zaharia și fiul lui, Andreas, "la cuțite" în bucătăria restaurantului familiei, Zmoke. Cum lucrează împreună

Chef Orlando Zaharia a sărbătorit un an de Zmoke, restaurantul său cu preparate delicioase în care carnea gătită pe grătar joacă rolul principal.

Într-un interviu exclusiv, Chef Orlando Zaharia, alături de fiul său Andreas, care lucrează și el în bucătăria Zmoke, ne-a dezvăluit câteva detalii despre parcursul său la cârma restaurantului. De asemenea, ne-a oferit și detalii despre noul sezon Chefi la cuțite, sezonul 16, care urmează să înceapă la Antena 1.

Interviu exclusiv cu Chef Orlando Zaharia și fiul său, Andreas

Felicitări, Orlando, pentru un an de Zmoke! Știm că în bucătărie nu e vorba doar de talent culinar și atenție la detalii, ci și de adrenalină și timpi exacți. Cum e la Zmoke în bucătărie?

"La Zmoke este foarte friendly, este cât se poate de familiar, este o bucătărie așa cum ar trebui să fie. Este un grup care tinde către o familie", ne-a raspuns Chef Orlando.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, poze inedite din vacanța sa din Lisabona. Cum s-a fotografiat alături de soție în cele mai frumoase ipostaze

Cum s-a născut noul burger, astăzi, la un an de Zmoke și de ce ar trebui să îl încerce fanii Chefi la cuțite și nu numai?

"Noul burger, de fapt, este un burger pe care nu l-am inventat eu, l-am tot văzut de-a lungul timpului. Practic am văzut ce se făcea greșit și am făcut burgerul OZN cu carne mai bună, cu o tehnică mai bună, cu o gătire diferită, cu niște sosuri diferite", ne-a zis Chef Orlando Zaharia.

Ce ingredient vedetă ar avea un burger pentru fiecare dintre chefii din juriul Chefi la cuțite?

"O să folosesc homar pentru Chef Alexandru Sautner. Mamă, la Richard e greu. Nu pot să fac cu stridie. La Richard e greu, foarte greu este la Richard, dar cred că pentru el aș alege cea mai bună carne care există pe lumea asta, o carne de vită cu care niciodată nimeni nu s-ar gândi să se joace, adică să o toace să o bage într-un burger. Asta i-aș face lui Richard. Și lui Ștefan, mama și aici e greu. Lui Ștefan i-aș face cu rață, un burger cu rață", a povestit juratul Chefi la cuțite.

Care a fost felul de mâncare pe care l-ai gustat în copilărie și care te-a făcut să spui – Vreau să fiu bucătar?

"Niciodată n-am gustat un fel de mâncare și m-a făcut să zic că vreau să fiu bucătar. Probabil acea carne, dar nu este un preparat sau ingredient pe care l-am gustat și am zis că vreau să fiu bucătar. N-am cum să zic asta. Nu există, eu am făcut bucătăria din necesitate. Nu-mi dădeam seama când eram copil că eu vreau să mă fac bucătar, mă puneau bunicii să fac chestii, iar după aceea am văzut că îmi place foarte mult", a răspuns Chef Orlando.

Cu ce preparat te-a cucerit soția ta, Mădălina, și îl gătește doar ea acasă în bucătărie?

"Nu cred că soția mea m-a cucerit cu mâncare, dar ce să vezi, dacă stau să mă gândesc la puiul pe care îl face, puiul ăla pe care îl face la cuptor așa frumos, supa de pui. Uite, supele, ciorbele, ei îi place să mănânce foarte mult ciorbe și ciorbele pe care le face ea sunt absolut demențiale. De ce? Pentru că le acordă timp, nu face pe repede înainte", a mai spus Chef Orlando Zaharia.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de bine seamănă juratul Chefi la cuțite cu părintele său

În curând va începe un nou sezon Chefi la cuțite, sezonul 16. La ce să se aștepte telespectatorii?

"Să se aștepte telespectatorii la adevărul gol-goluț, la personalitățile noastre sincere, care pe zi ce trece și de la sezon la sezon se deschid și mai mult și sper că se vede, adică simțim noi cât de mult ne apropiem și cât de mult ne îndepărtăm în anumite momente, acum ne permitem orice, putem să facem orice și va fi un sezon așa pe cinste și cred că de la sezon la sezon noi vom crește împreună cu toți cei care ne urmăresc și vom livra cea mai tare emisiune de cooking ever", ne-a povestit Chef Orlando.

Andreas, cum este să lucrezi în bucătărie alături de tatăl tău?

"Este foarte frumos să lucrez în bucătărie și mai ale alături de tatăl meu, dar nu mai lucrez în bucătărie", ne-a zis Andreas.

"O să îl ajut eu. El lucrează de la început cu mine aici și i-am oferit posibilitatea să treacă prin orice secție își dorește el și să aleagă. El oricum și-a ales de mult că vrea să facă cu totul altceva, vrea să fie manager și de aceea s-a dus și la facultate, face Management. Să știți că nu vrea să spună adevărul, dar el e chiar foarte bun în bucătărie. N-a inventat nimic, dar este un foarte bun executant. Acum este și barman", a povestit Chef Orlando despre fiul lui.

Care este preparatul tău preferat de la Zmoke?

"Umăr de miel", ne-a zis Andreas.

Ce sfat ai primit prima oară de la tatăl tău când ai ajuns aici și ai început să lucrezi cu el?

"Primul sfat pe care l-am primit de la tatăl meu când am început să lucrez aici a fost să mă gândesc dacă vreau să muncesc serios sau dacă nu să plec și a trebuit să aleg", a mai adăugat Andreas.

Citește și: Imagini spectaculoase din vacanță. Cum se ”menține fit” Chef Orlando Zaharia: „Mădălina mi-a promis”