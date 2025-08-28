Antena Căutare
Imagini spectaculoase din vacanță. Cum se ”menține fit” Chef Orlando Zaharia: „Mădălina mi-a promis”

Chef Orlando Zaharia se bucură de vacanță împreună cu soția sa. Ce destinație au ales.

Publicat: Joi, 28 August 2025, 17:30 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 17:30
Chef Orlando Zaharia, vacanță de poveste | Antena 1

Chef Orlando Zaharia și soția sa, Mădălina, au plecat în vacanță în doi. Înainte să se întoarcă la masa de jurat de la Chefi la cuțite, acesta se bucură de momente relaxante sub soarele de vară.

Chef Orlando Zaharia, în vacanță alături de soția sa. Ce destinație au ales

După aniversarea de 46 de ani, juratul care a dominat sezonul 15 Chefi la cuțite a ieșit din bucătărie și a plecat la Lisabona. Nu singur, ci alături de soția sa, alături de care formează un cuplu de mai bine de două decenii.

Lisabona este un oraș ademenitor, cu mâncăruri bune, peisaje care-ți fură ochii și străduțe pe care te poți pierde cât e ziua de lungă. Vraja orașului și-a făcut efectul și asupra juratului Chefi la cuțite. El a glumit că este și modalitate prin care poate să petreacă atât de mult timp în bucătărie fără să ia în greutate.

„Când am plecat în vacanță, Mădălina mi-a promis minim 12-15.000 de pași pe zi. Ce pot să vă spun e că s-a ținut de cuvânt. Așa că, dacă vă întrebați cum rămân fit, deși stau toată ziua în bucătărie, ăsta e unul dintre secrete.

Dar, lăsând gluma deoparte, nu ai cum să nu iei orașul ăsta la pas, pentru că e spectaculos. Simți că fiecare moment în care nu descoperi o stradă, un restaurant sau un loc nou e un moment irosit”, a scris juratul Chefi la cuțite pe contul său de Instagram.

Chef Orlando Zaharia și-a ținut urmăritorii la curent cu locurile pe care le-a vizitat în vacanță, postând instantanee. Unul dintre locurile în care și-a dorit foarte mult să ajungă este monumento Cristo Rei și a reușit să ajungă la el. A fost surprins de energia specială a locului și a dorit chiar să scrie câteva cuvinte despre construirea acestuia.

„Monumento Cristo Rei - Mi-am dorit mult să ajung aici și chiar a fost o energie specială!

Unul dintre cele mai impresionante simboluri ale Lisabonei este Monumento Cristo Rei, aflat pe malul sudic al fluviului Tejo, în Almada. Inspirată de celebrul Cristo Redentor din Rio de Janeiro, statuia are 28 de metri și este așezată pe un soclu de 82 de metri, fiind vizibilă din multe puncte ale orașului.

Inaugurat în 1959, monumentul a fost ridicat ca un gest de recunoștință pentru faptul că Portugalia a fost ferită de distrugerile celui de-Al Doilea Război Mondial.

Astăzi, Cristo Rei este nu doar un loc de pelerinaj, ci și unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere asupra Lisabonei, Podului 25 Aprilie și fluviului Tejo”, a mai menționat el.

colaj chef orlando zaharia la chefi la cuțite și chef orlando zaharia cu soția sa
Juratul Chefi la cuțite se pregătește pentru un nou sezon, însă până atunci este prins în proiecte gastronomice. Popularitatea câștigată la show-ul culinar a venit și cu numeroși fani care îl susțin în tot ceea ce face.

