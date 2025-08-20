Antena Căutare
Chef Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de bine seamănă juratul Chefi la cuțite cu părintele său

Chef Orlando Zaharia a postat pe rețelele de socializare o imagine rară cu tatăl său. Iată cum arată bărbatul care l-a crescut pe juratul Chefi la cuțite!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 16:00 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 16:38
Galerie
Chef Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de bine seamănă juratul Chefi la cuțite cu părintele său | Captură Instagram

La câteva zile după ziua sa de naștere, chef Orlando Zaharia și-a făcut tatăl cunoscut fanilor de pe Instagram. Juratul Chefi la cuțite a postat o fotografie rară cu părintele său. Bucătarul se mândrește cu bărbatul care l-a crescut.

Citește și: Cum se gătește perfect vita. Secretele pe care chef Orlando Zaharia le-a scos la iveală

Chef Orlando Zaharia, imagine de colecție cu tatăl său

Juratul Chefi la cuțite și-a sărbătorit recent ziua de naștere și, cu acea ocazie, a postat o fotografie cu toată familia. Ulterior, chef Orlando Zaharia s-a fotografiat cu tatăl său și a făcut o postare specială doar despre el.

Articolul continuă după reclamă

Juratul Chefi la cuțite se mândrește cu omul care l-a crescut, dar și cu femeia care i-a dat viață. Cu toate că descrierea postării a fost una scurtă, impactul cuvintelor este unul puternic: „Tatăl meu!”, a scris chef Orlando Zaharia pe contul personal de Instagram.

Citește și: Chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite a gătit pentru copiii de la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Ce a recunoscut

Chef Orlando Zaharia a împlinit 46 de ani. Ce mesaj romantic i-a transmis soția lui

Pe 16 august 2025, chef Orlando Zaharia a împlinit 46 de ani. Pentru a marca acest moment special, soția juratului a pregătit o surpriză cu adevărat romantică. Ea a postat pe Instagram un videoclip cu imagini din viața lor de cuplu, atât din momente intime, din viața de familie, cât și din culisele carierei lui Orlando. Alături de filmuleț, Mădălina a scris un mesaj simplu, dar plin de emoție: „Happy birthday to the man who makes my heart race and my eyes roll”, a scris soția lui chef Orlando Zaharia în engleză.

„La mulți ani, pentru omul care îmi face inima să bată cu putere... iar ochii să clipească”, a transmis soția lui Chef Orlando.

Chef Orlando și Mădălina sunt împreună de peste două decenii și formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri din showbizul românesc. Recent, cei doi au sărbătorit 21 de ani de căsnicie, ocazie cu care au împărtășit fanilor secretul relației lor de durată.

„21 de ani de căsnicie! Am învățat să ne bucurăm unul de altul și să râdem mult împreună. Ăsta e secretul nostru”, a scris Chef Orlando pe Instagram, potrivit Spynews.

Pe lângă împlinirea celor 46 de ani, Chef Orlando se bucură și de o perioadă extrem de fructuoasă în plan profesional. Prezența sa la Chefi la cuțite l-a transformat într-una dintre cele mai îndrăgite figuri din lumea gastronomiei românești, iar susținerea publicului este tot mai vizibilă.

