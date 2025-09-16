Chef Richard Abou Zaki, alături de Chef Orlando Zaharia, la Zmoke. Ce a dezvăluit juratul despre noul sezon Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki i-a fost alături lui Chef Orlando Zaharia și au sărbătorit împreună la un an de Zmoke, restaurantul de suflet al lui Chef Orlando.

Chef Orlando Zaharia a sărbătorit în urmă cu câteva zile 1 an de Zmoke, restaurantul său de suflet în care carnea pregătită la grătar este vedeta.

Pe lângă mulți invitați care i-au fost alături, cea mai frumoasă surpriză pentru el a fost Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite nu a vrut să rateze o asemenea ocazie și a fost acolo pentru colegul și prietenul său, bucurându-se împreună de preparate delicioase și atmosfera de sărbătoare a restaurantului.

Într-un interviu exclusiv, Chef Richard Abou Zaki ne-a dezvăluit și câteva noi detalii despre sezonul 16 Chefi la cuțite, sezon care va începe în curând la Antena 1.

Interviu exclusiv cu Chef Richard Abou Zaki la Zmoke

Știm că ați legat o prietenie spumoasă la Chefi la cuțite. Cum e să fii alături de Chef Orlando la aniversarea de un an de Zmoke?

"Sunt fericit. Orlando face un an de Zmoke, un proiect la care ține super mult, unde grătarul și focul e în centru și protagonistul absolut. Bucătăria asta ancestrală, stilul ăsta nou de a vedea bucătăria în toate sfumaturile astea, cu tot focul și fumul, reprezintă mult și n-am putut să nu fiu la un an de Zmoke. N-am venit la inaugurare, dar la un an am venit. La un an și Carlota a făcut petrecerea cea mai mare", a dezvăluit Chef Richard.

Cum crezi că v-ați descurca dacă tu și chef Orlando ați face pentru o zi schimb de bucătării, tu chef la Zmoke și el chef la Restroscena?

"Poate eu aș avea un pic de probleme așa cu lemnele, să deschid focul, și el ar avea probleme la pas, cu toate o mie de chestii puse în farfurie. Dar poate s-ar descurca mai bine ca mine la Retroscena decât eu aici", a zis juratul Chefi la cuțite.

El a zis despre Coco Bello că este wow. Ce preparat de la Zmoke este wow pentru tine?

"E sandvișul ăla „Puterea gustului”. E cel mai bun sandviș pe care l-am mâncat în viața mea", a mărturisit Chef Richard.

În curând va începe un nou sezon Chefi la cuțite, sezonul 16. La ce să se aștepte telespectatorii?

"Sezonul 16, cum zic eu în fiecare sezon, pentru că în fiecare sezon este energia asta incredibilă, este spectaculos. O să avem pentru prima oară un concurent care muncit într-un restaurant cu trei stele Michellin din România și muncește și acuma. Cel mai premiat chef din lume, o să fie ceva unic, o să avem concurenți de elită și noi juriul suntem mai mult frați, frați ca niciodată", a dezvăluit Chef Richard Abou Zaki.

