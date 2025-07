Dezvăluirile din aeroport ale Mariei și ale lui Marius, cuplul de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce spuneau înainte de a pleca

Maria și Marius, unul dintre cuplurile de la Insula Iubirii sezonul 9, s-a aventurat în Thailanda pentru a-și testa relația.

Maria și Marius formează un cuplu de mai bine de 11 ani, sunt căsătoriți și locuiesc în Marea Britanie. Cel care a făcut primul pas a fost el, ea fiind mult mai timidă la început. Viața i-a purtat pe un drum comun și le-a consolidat relația.

Interviu exclusiv cu Maria și Marius, cuplul de la Insula Iubirii sezonul 9

În Marea Britanie, el este manager de bar, iar ea are mai multe ocupații. Este atât antrenor personal, cât și hotel manager. Cum se îmbină toate pasiunile lor, cu meseriile și cu viața de familie, urmează să descoperim în cadrul emisiunii.

Citește și: EXCLUSIV. Imagini de la castingul Insula Iubirii sezonul 9 pe care nu le vezi la televizor. Descoperă totul pe AntenaPLAY

În urma unor decizii care le-au dăunat relației, cei doi au nevoie de un moment în care să-și regăsească încrederea. Să fie oare acesta chiar la Insula Iubirii? Urmează să aflăm!

În noul interviu exclusiv, Maria și Marius au vorbit deschis despre începuturile relației lor. Despre punctul forte al relației lor, Maria a povestit că ei iau deciziile împreună, niciodată separat.

„Indiferent dacă eu am o opinie diferită și el are o opinie total diferită de a mea, la un moment dat ajungem la un comun acord și rămânem pe varianta pe care o luăm de comun acord”, a declarat Maria.

Atunci când au fost întrebați care e cel mai frumos cadou pe care și l-au făcut, Maria și Marius au răspuns pe rând despre darurile pe care și le-au făcut.

„De ziua ei i-am cumpărat o mașină. Nu cine știe ce mașină, o mașină să învețe să conducă. A fost wow! Cred că încă avem filmarea”, a spus Marius.

Citește și: Maria și Marius, cel de-al doilea cuplu care-și va testa relația în sezonul 9 Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

„Iar eu i-am făcut lui multe de-a lungul timpului. Eu sunt mult mai darnică”, a răspuns Maria.

„Ea este o persoană foarte pretențioasă și de obicei când este vorba de cadouri, o întreb și îi dau bani”, a mai adăugat Marius.

Maria și Marius au spus că secretul unei relații sănătoase este comunicarea și sinceritatea față de partener.

„Dacă ești sincer consider că o să reziști. Dacă nu ești sincer deși în toate relațiile avem un sâmbure de a minți sau a ascunde lucrurile. Dar consider că trebuie să comunici indiferent că e mai puțin plăcut sau plăcut cu celălalt. El are o problemă puțin cu comunicarea”, a spus Maria.

„Eu nu sunt prea vocal. Eu foarte mul țin în mine și le dau uitării la un moment dat, după care ea îmi readuce aminte. Dar da, încrederea”, a mai completat Marius.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025

Pe Maria și Marius îi pot urmări telespectatorii începând cu 21 iulie la Antena 1 și în AntenaPLAY. Cel mai așteptat moment al verii a sosit!

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Citește și: Câștigă o invitație dublă la avanpremiera Insula Iubirii sezonul 9 de pe 20 iulie 2025, de la Berăria H. Ce trebuie să faci