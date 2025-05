Interviu cu regizorul Federico Favino al serialului "Iubire cu parfum de lavandă". Ce l-a atras la această poveste

Federico Favino, unul dintre cei 3 regizori ai serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, ne-a povestit ce l-a atras la povestea serialului și cum a construit lumea din Podișor.

Federico Favino este unul dintre cei 3 regizori ai serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, un regizor talentat care a rămas fascinat de viața de la sat din România.

Iată ce ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv despre contribuția sa în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”.

Interviu exclusiv cu regizorul Federico Favino al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 52, 53 și 54 din 16 mai 2025. Ștefan, în arest. Cine apare și îl sperie pe Albert

Care a fost cea mai mare provocare în a regiza un serial într-o limbă și cultură diferită de cea natală?

„Păi provocarea ai zis-o deja tu. Practic eu m-am regăsit aici străin, într-o cultură total diferită și mi s-a acordat foarte mare încredere să fac chestia asta și cumva în momentul în care m-am regăsit am zis ok, m-am rugat un pic la Dumnezeu, am făcut 5 minute de meditație și am zis «hai că pot» că dacă mi s-a dat șansa asta înseamnă că a fost șansa mea și am preluat-o așa cu mare bucurie și încredere”, a spus Federico.

Cum ai reușit să echilibrezi elementele de dramă și comedie pentru a menține interesul telespectatorilor?

„Asta e o chestie un pic care se duce în tehnic. În cinematografie există un micro beat, așa cum într-o poveste există un început, o dezvoltare și un sfârșit, chestia asta se întâmplă și în secvențele respective, de-asta se numește micro beat. În momentul în care stăpânești acest micro beat reușești să creezi un flow foarte plăcut pentru spectator, care îi ține lipiți de televizor”, a povestit regizorul.

Citește și: Lucian Pavel se alătură distribuției serialului original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1

Relațiile dintre personaje devin din ce în ce mi întortocheate, evoluează destul de rapid. Cum ai reușit totuși să menții coerența narativă în acest caz?

„Coerența narativă nu o țin doar eu, am niște colege cu care lucrez, am o echipă foarte mișto în spatele meu și e o muncă de echipă. Și da, într-adevăr, eu dau niște direcții și dup-aia am niște oameni care lucrează cu mine, alături de mine, pentru că suntem o echipă și nu sunt eu șef, ci suntem toți, cu care ne sprijinim și cu care avem viziune și linie narativă cât mai corectă și clară”, a explicat Federico.

Ce te-a atras ce mai mult la povestea „Iubire cu parfum de lavandă” și te-a făcut să vrei să îți lași amprenta?

„ În primul rând locația. Mi se pare minunat să lucrăm la țară, să nu stăm într-un studio așa gri și întunecat. E foarte mișto să lucrezi în natură, să vezi anotimpurile care se schimbă și e un personaj în sine. Eu consider satul în sine un personaj. Și tot ce se întâmplă în satul ăsta, personajele practic sunt un decor al locației. E foarte mișto cum îi vedem pe ei cum cresc, cum evoluează și cum trece timpul și pe ei, e o chestie genială și minunată. E viața care se întâmplă, practic”, a povestit regizorul.

În fiecare vineri, poți urmări la Antena 1 sau în AntenaPLAY un nou episod din „Iubire cu parfum de lavandă” de la 20.30.

Citește și: Actorul Valeriu Ilisie, fotografia emoționantă din copilărie care le-a atras atenția fanilor. Cum arăta când era doar un puști