Interviu Elena Mogîldea și Reka Kovacs. Ce au povestit cele două actrițe despre ziua în care s-au cunoscut la casting

Elena Mogîldea și Reka Kovacs ne-au oferit un interviu la dublu în exclusivitate în care și-au completat una alteia frazele și s-au distrat povestind despre casting.

Elena Mogîldea interpretează rolul lui Cici, în timp ce Reka Kovacs joacă rolul lui Eniko, ambele fiind menajere în casa Mincu. Cele două ajung să știe toate secretele membrilor familiei și nu se sfiesc să dea din casă atunci când prind ocazia.

Într-un interviu exclusiv la dublu, actrițele Elena Mogîldea și Reka Kovacs ne-au povestit despre experiențele lor de pe platourile de filmare ale serialului.

Interviu cu Elena Mogîldea și Reka Kovacs din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

1. Credeți că tot ce ni se întâmplă e scris în ADN sau e modelat de alegerile noastre?

Elena: „Și, și!”.

Reka: „Mi-ai furat răspunsul”.

2. În oracolul personajelor voastre la rubrica „Ce regreți” ce credeți că ar scrie?

Elena: „Eu știu. Cici ar regreta că nu are un iubit, e simplu”.

Reka: „Și Eniko ar regreta că nu are un iubit, de fapt. Și cred că mai regretă că nu a pus mai multă sare în mâncarea lui Constance. Asta sigur regretă”.

3. Care este trăsătura aparte a personajelor voastre pe care ați vrea să o aveți și voi, dar încă lucrați la asta?

Reka: „Să fiu mai rea! Mult mai rea, da”.

Elena: „N-am niciuna. Cum e Cici, așa sunt eu în viața reală. La fel de căscată, de veselă, de curioasă”.

4. Dacă ați putea avea o altă meserie decât cea de actrițe, care ar fi aceea și de ce?

Reka: „M-am gândit mult timp la asta, încă mă gândesc la asta. Meseria mea de backup este ospătar. Aici știu sigur că mă pricep, am fost ospătar mulți ani, e super ok. Dar dacă nu, cred că stewardesă”.

Elena: „Mie mi-ar fi plăcut să fiu cântăreață sau detectiv”

Reka: „No, bine, Țiți! Detectiv?”

Elena: „Da, măi, da. Să descopăr toate crimele și toate dovezile. Bine, cumva ce facem noi în serial, tot noi descoperim toate secretele”

5. Ce vers dintr-o piesă sau dintr-o poezie simțiți că li se potrivește acum personajelor pe care le interpretați?

Elena: „”Cine m-a făcut om mare nu m-a întrebat cum mi se pare”, de la Delia”.

Reka: „La mine, chiar nu îmi vine nimic”.

Elena: „Are mama o fetiță frumușică foc?”

Reka: „Chiar nu știu, ceva o lăutărească, cu rachiu, cu pălincuță, dar nu îmi vine neapărat un vers”

Elena: „Toarnă în pahare, toarnă și om bea?”

Reka: „No bine, gata”.

6. Dacă aveți o întrebare una pentru cealaltă să vi le adresați și să vedem ce răspundeți. O întrebare fie pentru personajul interpretat de cealaltă sau pentru voi, cele de zi cu zi.

Elena: „Eu aș vrea să o întreb pe Reka, nu pe Eniko, ce părere a avut despre mine atunci când ne-am cunoscut. Pentru că o să vă zic ce s-a întâmplat. În ziua în care am dat castingul, ne-am cunoscut, ne-am văzut pentru prima dată. Ea venise ultima, era ultima la probă, eu eram acolo de dimineață, eram un pic cu febră, pe alocuri deliram și la text am încurcat numele Victoriei. Nu-mi mai amintesc acum ce am zis. Și asta s-a întâmplat de două ori. M-am blocat și am zis «ok, vă rog să o luăm de la început». Dup-aia mi-am făcut atât de multe mustrări de conștiință că am zis că dacă fata asta nu o să ia rolul din cauza mea că am sabotat-o cumva nevoit, o să regret toată viața, pentru că mi-a plăcut ce probă a dat”

Reka: „Într-adevăr așa s-a întâmplat, eu am ajuns ultima, eram foarte stresată și trebuia să învăț foarte repede acel text și eu când am văzut că s-a încurcat am ieșit afară și m-am uitat la ea și am zis «Poți să faci asta, ești foarte bună, hai să-i dăm, te rog frumos». Pentru că nu mai puteam, eram foarte stresată și panicată, dar ce părere am avut despre tine? Că ești o scumpete. Mi s-a părut că e o scumpete, când am văzut-o acolo și am văzut că toată lumea pleacă și am rămas noi două ultimele, am zis, ce să mai, noi două de-aici e clar, n-avem cum să nu rămânem noi două. Ea bolnăvioară, eu stresată, deci a fost un moment...Ne-am intrat foarte bine în rol dinainte”

Elena: „Dacă vrei să mă întrebi și tu aceeași întrebare, să știi că răspunsul e același”.

Reka: „Da? Ți-a plăcut de mine? Da, asta era întrebarea”.

Elena: „Acum aș pune o întrebare pentru personaj – De ce Eniko la început nu o plăcea pe Cici?”.

Reka: „Pentru că Eniko este foarte încăpățânată și foarte fixistă și îi place ei să preia conducerea, ea să ia hotărâri și să se facă cum vrea ea. Și faptul că erai și tu acolo, chiar dacă ideile lui Cici erau bune, nu erau mai bune și îmi era foarte greu să te las să fii și tu, să fim o echipă. De-asta Eniko nu o suporta pe Cici la început. Acum m-am obișnuit cu ea. Acum o întrebare și pentru personajul tău – Cât de tare te enervează faptul că mai pocește limba română?”

Elena: „Pe Cici nu o enervează lucrul ăsta pentru că și Cici pocește din cauza accentului și a regionalismelor pe care le folosește, dar recunosc, eu Cici, câteodată mă amuză că Eniko e mai...nepregătită decât Cici”.

7. Având în vedere că voi știți toate secretele din casa Mincu, la ce să se aștepte telespectatorii în sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

Elena: „Deci, să vedeți ce se întâmplă, Cici și Eniko, ele fac niște bucate extraordinare în continuare. Vă dați seama că nu putem să spunem nimic”

Elena și Reka: „Dar tot ce putem să spuneeem”

Elena: „Este că sezonul 2 va fi incendiar, nu trebuie să îl ratați”

Reka: „Deci n-aveți cum să vă așteptați la ce se va întâmpla că n-aveți cum să vă așteptați. Atât”

Elena: „Dacă sfârșitul sezonului 1 vi s-a părut surpinzător, sezonul 2 e tot cap-coadă așa”.

Pe Elena Mogîldea și Reka Kovacs le veți putea urmări în sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, iar primul sezon al serialului este acum disponibil integral în AntenaPLAY.

