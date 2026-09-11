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A fost la un pas să nască pe scenă. Povestea incredibilă a artistei Mariana Ionescu Căpitănescu la Furnicuțele

Viața de artist vine uneori cu situații pe care publicul cu greu și le-ar putea imagina. Pentru una dintre artistele care și-a construit cariera în jurul muzicii, unul dintre cele mai intense momente s-a petrecut chiar în timp ce se afla pe scenă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 16:10 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 18:10
A fost la un pas să nască pe scenă. Povestea incredibilă a artistei Mariana Ionescu Căpitănescu la Furnicuțele | antena 1
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Era însărcinată și a ajuns în situația în care exista riscul să nască în timpul unui spectacol.

A fost la un pas să nască pe scenă

Artista a povestit că momentul s-a petrecut la Zilele Orașului Petroșani, unde susținea un program artistic. Sarcina era deja într-un stadiu avansat, iar emoțiile nu au lipsit. La un moment dat, situația a devenit atât de serioasă încât i s-a spus chiar să ia o decizie.

Povestea este una care arată cât de mult a fost nevoită să îmbine viața profesională cu cea personală. Pentru ea, muzica nu a fost niciodată doar un loc de muncă, ci o parte importantă din identitatea sa.

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Artista a vorbit și despre perioada în care și-a întemeiat familia. S-a căsătorit la doar 18 ani, iar tatăl său a avut un rol important în felul în care a privit responsabilitățile care vin odată cu o familie. În jurul ei au existat și persoane cu experiență care au încercat să o protejeze și să o pregătească pentru provocările vieții de adult.

Cariera nu a fost abandonată nici atunci când lucrurile din viața personală au devenit complicate. A locuit timp de șapte ani în Canada, începând din 2001, iar întoarcerea în România a însemnat un nou început. A muncit pentru a-și reconstrui cariera și pentru a reveni în lumea muzicală.

Copiii artistei, Anthony și Tara, au ales aceeași pasiune

Unul dintre cele mai importante motive de mândrie pentru artistă este faptul că și copiii săi au ajuns să fie atrași de muzică. Între ei există o diferență de aproximativ 11 ani, iar fiecare și-a construit propriul drum.

Anthony este independent și își plătește singur cheltuielile. Are cetățenie canadiană, la fel ca sora sa, Tara, în timp ce mama lor a obținut separat cetățenia. Relația cu cei doi copii rămâne însă una apropiată.

Tara s-a îndreptat și ea către muzică. Un moment special pentru familie a fost prima apariție în care cei trei au cântat împreună. Artista a mărturisit că nici măcar nu știa inițial că cei doi copii urmau să fie implicați în piesă, ceea ce a făcut ca momentul să fie cu atât mai emoționant.

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Faptul că Anthony și Tara au ales să urmeze, într-o anumită formă, drumul mamei lor reprezintă pentru artistă o confirmare că a făcut această meserie cu pasiune. „Cred că am făcut meseria asta bine, dacă își doresc și ei”, a transmis aceasta.

Dincolo de scenă, artista își dorește lucruri simple: timp petrecut alături de cei dragi, o cafea băută în liniște și momente în care să se poată bucura de familie. Iar după ani în care cariera, banii, responsabilitățile și viața de familie s-au împletit permanent, astfel de clipe au ajuns să conteze poate mai mult decât orice succes profesional.

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