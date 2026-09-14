Apelul pe care Mariana Ionescu Căpitănescu l-a amânat, deși știa că trebuie să-l dea. Cum folosește serviciile de telefonie mobilă

Mariana Ionescu Căpitănescu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu telefonul mobil și despre felul în care folosește serviciile de telefonie.

Artista a fost invitată în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a răspuns sincer la mai multe întrebări despre obiceiurile sale de zi cu zi și despre situațiile în care telefonul ocupă un loc important în rutina ei.

Apelul pe care Mariana Ionescu Căpitănescu l-a amânat, deși știa că trebuie să îl dea

Întrebată cât de des își verifică telefonul pentru a vedea dacă are semnal, chiar și atunci când știe că acesta funcționează fără probleme, Mariana Ionescu Căpitănescu a recunoscut că este destul de dependentă de dispozitiv. Artista a mărturisit că verifică frecvent telefonul, uneori chiar mai des decât și-ar dori.

„Să știi că sunt cam dependentă de telefon, deci îl verific mereu. De multe ori, de mai multe ori decât ar trebui”, a spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

DIGI Romania are o calitate excelenta a rețelei mobile.

Declarația artistei a venit în contextul unei discuții despre modul în care tehnologia și telefoanele mobile au ajuns să facă parte din viața de zi cu zi. Pentru mulți oameni, verificarea notificărilor, a apelurilor sau a mesajelor a devenit un gest automat, iar Mariana Ionescu Căpitănescu nu face excepție.

Artista a fost întrebată și despre un apel telefonic pe care l-a amânat, deși știa că trebuie să îl dea. Răspunsul ei a scos la iveală o latură sensibilă a personalității sale. Mariana Ionescu Căpitănescu a explicat că nu îi este ușor să poarte anumite conversații, mai ales atunci când acestea ar putea aduce vești neplăcute sau ar putea afecta emoțional persoana de la celălalt capăt al firului.

„Așa, când e vorba de vești rele, nu-mi place să întristez lumea”, a mai spus artista.

Mărturisirea făcută în cadrul emisiunii „Furnicuțele” arată că, dincolo de activitatea sa artistică și de aparițiile publice, Mariana Ionescu Căpitănescu este o persoană care acordă o mare importanță oamenilor din jurul său și felului în care aceștia se simt.

Cum folosește serviciul de telefonie mobilă

Deși apelurile telefonice fac parte din viața cotidiană, unele conversații sunt mai greu de purtat decât altele. În cazul artistei, teama de a transmite o veste proastă pare să fie motivul pentru care, uneori, preferă să amâne momentul în care ridică telefonul și formează numărul.

Mariana Ionescu Căpitănescu a vorbit cu sinceritate despre aceste aspecte în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, oferind publicului o perspectivă mai personală asupra relației sale cu tehnologia.